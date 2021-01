Podkarpackie: W regionie wnioski o pieniądze z RFIL na turystykę składać może 27 gmin

Do 13 lutego br. gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie rozwoju infrastruktury turystycznej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Na Podkarpaciu uprawnionych do tego jest 27 gmin – powiedziała w czwartek na konferencji prasowej w Rzeszowie wojewoda Ewa Leniart.

Wojewoda przypomniała, że w skali kraju przeznaczone zostanie na ten cel 1 mld zł.

"Pieniądze można pozyskać m.in. na skanseny, muzea, na domy kultury, ale również na chodniki czy przebudowę dróg, które są ważne z punktu widzenia rozwoju turystyki w danej gminie" - podkreśliła Leniart.

Zaapelowała jednak do samorządowców, aby środki w ramach tego naboru przeznaczać na zadania typowo turystyczne, takie jak ścieżki rowerowe, szlaki czy właśnie na muzea i skanseny.

"Wiemy, że w miejscowościach turystycznych potrzebne są drogi czy kanalizacja, ale na te inwestycje można uzyskać dofinasowanie z innych źródeł" - zwróciła uwagę.

Na Podkarpaciu o dofinansowanie może ubiegać się w sumie 27 gmin turystycznych, są wśród nich przede wszystkim samorządy z południa regionu, m.in. gminy Cisna, Baligród, Lesko, Ustrzyki Dolne czy Komańcza.

Wojewoda zaznaczyła, że zainteresowanie gmin skorzystaniem z tych pieniędzy jest już duże. "Odbieramy pierwsze telefony z pytaniami dotyczącymi warunków naboru. Chcemy, żeby gminy skorzystały z tego mechanizmu, zwłaszcza, że jest to ograniczone czasowo" - mówiła Leniart.

Gminy mają czas na składanie wniosków do wojewody do 13 lutego br.

Obecny na konferencji dyr. wydziału infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Sopel powiedział, że gmina może złożyć jeden wniosek na maksymalną kwotę 8 mln zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program wsparcia rządu dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Do tej pory w ramach dwóch odsłon RFIL do samorządów w całej Polsce trafiło łącznie 12 mld złotych.