Podkarpackie: W Rzeszowie powstanie wiadukt na torami kolejowymi

Ok. 2,5 mln zł kosztować będzie przygotowanie dokumentacji wiaduktu, który połączy ulice Wyspiańskiego i Hoffmanowej w Rzeszowie. Projekt inwestycji ma być gotowy pod koniec przyszłego roku.

Jak poinformował Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa, umowa z wykonawcą dokumentacji, firmą Mosty Katowice, została już podpisana.

Budowa wiaduktu, który połączy ulice Wyspiańskiego i Hoffmanowej to jedna z kluczowych inwestycji, która bezkolizyjnie skomunikuje wschodnią i zachodnią część Rzeszowa.

Inwestycja będzie miał swój początek w rejonie skrzyżowania ulic Wyspiańskiego i Bohaterów. Od tego miejsca rozpocznie się budowa ul. Wyspiańskiego nowym śladem. Mniej więcej na wysokości skrzyżowania z ul. Wita Stwosza rozpocznie się podjazd nowej drogi na wiadukt, który przejdzie nad obecną ulicą Wyspiańskiego i torami kolejowymi. Wiadukt połączy się z ul. Hoffmanowej - ok. 300 metrów od skrzyżowania z ul. Mochnackiego.

Ponadto inwestycja obejmie także rozbudowę części ul. Sondeja oraz połączenie nowej trasy z ul. Łokietka. Jak podał Gernand, całość budowy i przebudowy dróg, wraz z wiaduktem, to ok. 1500 metrów. "Koszt projektu to ok. 2,5 mln zł. Dokumentacja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl