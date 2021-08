Podkarpackie: W Rzeszowie trwają prace przy budowie nowoczesnego basenu

Prawie 26 mln zł kosztować będzie budowa basenu przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie. W obiekcie będą mogły odbywać się m.in. zawody i treningi skoczków do wody. Inwestycja ma być oddana do użytkowania w maju przyszłego roku.

Jak podkreślił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, jest to jedna z największych inwestycji, które są obecnie prowadzone w stolicy Podkarpacia.

Przypomniał, że basen przy ul. Matuszczaka powstaje w miejscu dawnej pływalni.

"Nowy basen będzie pełnił funkcję rekreacyjną dla mieszkańców, będzie także profesjonalnym zapleczem treningowym dla sportowców - skoczków do wody, a także miejscem organizacji zawodów w skokach do wody. Będzie stanowił centrum przygotowań kadry narodowej seniorów oraz juniorów w skokach do wody" - dodał.

Obiekt przy ul. Matuszczaka będzie spełniał wymogi FINA obowiązujące podczas zawodów w skokach do wody. Niecka basenowa będzie miała wymiary 25m na 29m i głębokość od 5,05m do 1,80m oraz wieże do skoków z wysokości: 1m, 3m, 5m, 7,5m i 10m, a także trampoliny 1m i 3m. Umożliwi to treningi kadry narodowej w skokach indywidualnych i synchronicznych.

Na pływalni możliwe będzie także szkolenie najmłodszych zawodników. Niecka będzie wyposażona w elementy zapewniające bezpieczeństwo podczas nauki skakania: system spieniania wody oraz zraszania lustra wody, a także system lonż umożliwiający wykonywanie ewolucji przy asekuracji.

Przy niecce będzie się znajdować profesjonalna sala gimnastyczna z siłownią do "suchych" treningów, wyposażona w suchy basen, komplet trampolin, batuty i system video-odtwarzania - wszystko zgodnie z wymaganiami FINA oraz siłownie do treningu kardio. Zostanie też wykonane 6 torów pływackich. Na basenie będzie możliwa także nauka nurkowania, pływania synchronicznego oraz gra w piłkę wodną.

Basen będzie posiadał profesjonalne zaplecze szatniowe, saunę, trybunę, strefę dla prasy z salą konferencyjną i pomieszczenia dla ratowników. Przy basenie zostanie wykonany parking z 50 miejscami postojowymi.

Niecka basenowa została już zabetonowana, trwają roboty żelbetowe ścian i słupów oraz stropów. Do 30 września tego roku wykonana zostanie konstrukcja dachu oraz przykrycie obiektu. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na maj 2022 roku.

Koszt inwestycji to blisko 26 mln zł. Miasto stara się o zdobycie 12,5 mln zł dofinansowania tego zadania z budżetu państwa, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

