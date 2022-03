Podkarpackie: W Rzeszowie w ramach rządowego programu ma powstać ok. 850 mieszkań

W ramach rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa w Rzeszowie ma powstać ok. 850 mieszkań – ogłosili w środę na wspólnej konferencji prasowej prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek i prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) Arkadiusz Urban.

Jak podkreślił na konferencji Fijołek, w Rzeszowie przybywa mieszkańców, dlatego potrzebne są nowe mieszkania.

"Należy jednak pamiętać, że obecny czas jest szczególny - mamy do czynienia z niestabilną sytuacją ekonomiczną i dlatego taki projekt jak Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) jest bardzo potrzebny. Da szansę na mieszkanie osobom, które nie mają możliwości zdobycia kredytu" - dodał.

Natomiast prezes KZN zwrócił uwagę, że na Podkarpaciu są obecnie dwie Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, czyli inicjatywy rządowe tworzone we współpracy z samorządami, których celem jest budowa mieszkań pod wynajem z opcją wykupu - SIM Południe i SIM Podkarpacie.

"Teraz zbliżamy się do powołania kolejnej SIM z udziałem kluczowego miasta regionu - Rzeszowa oraz okolicznych gmin. Jesteśmy już na etapie kształtowania się tej kolejnej inicjatywy" - powiedział Urban. Ocenił, że jest to bardzo cenna inicjatywa, bo przybyło nam - jak mówił - w krótkim czasie ponad 2 mln mieszkańców, z których pewna część będzie prawdopodobnie chciała u nas zostać.

Mieszkania w ramach rzeszowskiej SIM mają powstać w rejonie ulicy Wołyńskiej; w sumie ma powstać ok. 850 lokali. KZN przekazał miastu nieodpłatnie grunty pod drogę, która skomunikuje osiedle - będzie to przedłużenie ul. Wołyńskiej do ul. Potokowej.

Teren, na którym będą powstawały budynki mieszkalne w ramach SIM, zajmuje ponad 7 hektarów.

W tworzenie SIM, oprócz Rzeszowa zaangażowane są także inne samorządy. Akces zgłosiły m.in.: Dębica, Dynów, Kuryłówka, zgłaszają się także kolejne samorządy.

Jak zadeklarował Fijołek, spółka, którą stworzy KZN z samorządami powstanie w ciągu trzech miesięcy. Pierwsze lokale w ramach SIM zostaną w Rzeszowie oddane prawdopodobnie w 2025 r.

Do tej pory do Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych z udziałem KZN przystąpiło łącznie 259 gmin. Szacunkowa liczba mieszkań, które mogą powstać w ramach SIM, wynosi blisko 24 tys. lokali.

