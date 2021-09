Podkarpackie: W rzeszowskim technikum wprowadzony będzie program P-TECH

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie dołączył do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH. W ramach programu uczniowie będą mieli możliwość zdobycia kwalifikacji z programowania.

Głównym celem P-TECH jest odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w branży informatycznej. Inicjatorem programu jest firma IBM.

W poniedziałek w Rzeszowie podpisana została umowa o wdrożeniu programu w szkole. Obecny na uroczystości prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek powiedział, że edukacja jest podstawą rozwoju i postępu. "Dlatego bardzo cieszę się, że tak ważny i innowacyjny program jak P-TECH, w który zaangażowane są tak potężne firmy, będzie realizowany właśnie w Rzeszowie. Jestem przekonany, że uczniowie, którzy będą objęci tym programem zdobędą kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy" - dodał.

Dyrektor generalny IBM Polska, Jarosław Szymczuk podkreślił, że Rzeszów od lat stanowi centrum nowoczesnych technologii. "Jako IBM jesteśmy dumni, że możemy inspirować tutaj młodych adeptów sztuki IT już na poziomie szkoły średniej, dając im możliwość zdobycia realnych kompetencji zawodowych" - powiedział.

Jego zdaniem sektor IT nieustannie się rozwija, a umiejętności pracy z nowymi technologiami są wymagane niemal na każdym stanowisku. "Dlatego tak ważne jest dostosowanie edukacji do najnowszych trendów technologicznych i wspieranie procesów ustawicznego kształcenia" - zaznaczył Szymczuk.

P-TECH zainicjowany został przez firmę IBM w USA. Pierwszą szkołę włączono do programu w 2011 r. w Brooklynie. Od tego momentu P-TECH został wdrożony w ponad 260 szkołach w 28 krajach. Obecnie program zrzesza 600 firm partnerskich i 200 uniwersytetów, objął on już ponad 150 tys. uczniów.

Rzeszowskie technikum jest szóstą szkołą w Polsce, w której będą prowadzone zajęcia w ramach P-TECH. Parterami programu w przypadku rzeszowskiej placówki są również Asseco Poland i Instytutu Badań Edukacyjnych.

P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firmy i instytucje partnerskie we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Uczniowie uczestniczący w programie P-TECH po zdaniu matury otrzymają świadectwo dojrzałości, które jest na IV poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz dodatkowo, po spełnieniu wymagań określonych dla kwalifikacji Technik Programista, uzyskają certyfikat potwierdzający posiadanie tej kwalifikacji, która jest na poziomie 5 PRK.

