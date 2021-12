Podkarpackie: W Sanoku podpisano porozumienie ws. inwestycji wodorowych

W Sanoku na Podkarpaciu w czwartek podpisano porozumienie o podjęciu prac dotyczących rozwoju inwestycji wodorowych w tym mieście. Projekt zakłada m.in. zastosowanie wodoru na potrzeby ciepłownicze, ekologicznego transportu oraz do zastosowań przemysłowych.

Udział w uroczystości wzięła m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która podkreśliła, że podpisane porozumienie przybliża nas do tego, aby technologie wodorowe istniały w naszym życiu.

"Inicjatywa doskonale wpisuje się w aktualne trendy, gdzie przyjazne środowisku inwestycje są jednocześnie innowacyjne. Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 będziemy inwestować w źródła alternatywne, w tym wodór. Strategia wodorowa jest jednym z ważnych narzędzi do osiągnięcia neutralności klimatycznej" - powiedziała.

Zgodnie z założeniami podpisanego porozumienia partnerzy umowy zobowiązali się do powołania komitetu sterującego projektem wodorowym oraz przygotowania studium wykonalności. Wdrożenie projektu będzie obejmować budowę instalacji wodorowej, produkcję zielonej energii elektrycznej czy stacji tankowania wodoru. Sanocki projekt zakłada również m.in. modernizację systemu ciepłowniczego.

Jak podkreślił burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski, wdrożenie nowoczesnej technologii będzie miało ogromne znaczenie zarówno wizerunkowe, jak i gospodarcze dla Sanoka i okolic. Samorząd będzie w ramach porozumienia odpowiedzialny za przygotowanie gruntów pod inwestycje.

Jednym z sygnatariuszy był Tomoho Umeda, prezes firmy Hynfra, zajmującej się infrastrukturą zielonego wodoru. Powiedział on, że Sanok, realizując ten projekt będzie w awangardzie, jako jedno z pierwszych miasta, które sięga po dotacje przeznaczone dla technologii wodorowych. "Pozwoli to nie tylko na stworzenie miasta dbającego o środowisko, ale również obniży koszty ogrzewania, energii czy paliw" - dodał Umeda.

Lokalizacja inwestycji zakłada dostęp do ujęcia i oczyszczalni wody, która będzie dostarczać duże ilości wody potrzebnej do procesu elektrolizy. Instalacje wytwarzania wodoru oraz planowany magazyn energii pomogą zmodernizować miejską ciepłownię.

Jak zadeklarował prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krzysztof Jarosz, spółka jest przygotowana, aby spełnić wymogi inwestycji w technologie wodorowe. "Ponadto, w przyszłości planujemy budowę stacji tankowania wodoru oraz zakup autobusów napędzanych wodorem" - zapowiedział.

18 maja br. w Jasionce podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia Doliny Wodorowej na Podkarpaciu. Sanok jest sygnatariuszem listu w tej sprawie.

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej (PSW) zakłada powstanie 5 Dolin Wodorowych. Do 2030 r. konieczne jest stworzenie warunków do uruchomienia instalacji do produkcji wodoru ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

Głównym celem stworzenia "Podkarpackiej Doliny Wodorowej" jest wykorzystanie innowacyjnych pod względem gospodarczym i korzystnych pod względem ochrony środowiska technologii wodorowych. Jej powstanie pozwoli wykorzystać potencjał regionu w zakresie nowoczesnych technologii, zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę.

