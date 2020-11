Podkarpackie: W Sanoku powstanie nowy most przez San

Ok. 65 mln zł kosztować będzie budowa nowego mostu przez San w Sanoku (Podkarpackie). Inwestycja powstanie w ramach rządowego programu „Mosty dla regionów”. Przeprawa zastąpi 40-letni most, który miał być obiektem tymczasowym.

O budowie mostu w Sanoku poinformowała na konferencji online wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że inwestycja uzyskała dotację z budżetu państwa w wysokości ponad 1 miliona złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Dodała, że często koszty przygotowania dokumentacji są tak wysokie, że samorządów nie stać na ich stworzenie. "Dlatego powstał program +Mosty dla regionów+ o budżecie ponad 2,3 mld zł. Po zakończeniu prac projektowych samorząd Sanoka będzie się mógł ubiegać o dofinansowanie budowy mostu ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych" - podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister zaznaczyła, że "Sanok musi być odwiedzany", aby się rozwijać, a nowy most będzie bramą dla Bieszczad.

W konferencji udział wziął m.in. wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który podkreślił, że mosty pełnią bardzo ważną rolę. "Dlatego zawsze budowa nowej przeprawy jest ogromną korzyścią, ogromnym zyskiem dla danej miejscowości, dla danego miasta" - mówił.

Zdaniem Webera, dzięki nowemu mostowi zwiększy się liczba turystów, którzy odwiedzą Sanok. Przypomniał, że w styczniu br. otwarta została obwodnica Sanoka.

Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski, który także brał udział w konferencji online mówił, że nowa przeprawa ułatwi dojazd do miejscowego skansenu oraz dwóch muzeów.

Zaznaczył, że budowie mostu towarzyszyć będzie rozbudowa trzech ważnych dróg komunikujących nową przeprawę mostową z Sanokiem. Projekt zakłada gruntowne przebudowanie ulic Sobieskiego i Gajowej, oraz odcinka ul. Królowej Bony wraz z wykonaniem ronda.

Szacowany koszt budowy mostu przez San wraz z budową dróg dojazdowych oraz skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 wyniesie ok. 65 mln zł. Koszt przygotowania dokumentacji to 1,3 mln zł, a dotacja z budżetu państwa na jej przygotowanie to ponad 1 mln zł. Planowany termin zakończenia przygotowywania dokumentacji to grudzień 2022 r.