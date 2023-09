Podkarpackie: W sierpniu lotnisko w Jasionce obsłużyło ponad 121 tys. pasażerów

121 tys. 610 pasażerów obsłużył w sierpniu port lotniczy w podrzeszowskiej Jasionce. To najlepszy wynik w historii lotniska. Najczęściej wybieranym kierunkiem z podkarpackiego portu była turecka Antalya.

Jak poinformował w czwartek prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka Adam Hamryszczak, wyniki osiągane w ostatnich miesiącach potwierdzają ważną rolę lotniska, nie tylko dla mieszkańców województwa, ale również dla sąsiednich regionów.

"Szczególnie cieszy liczba pasażerów na lotach czarterowych, która obecnie w jednym miesiącu jest taka, jak jeszcze kilka lat temu przez cały sezon letni. Jest to też w pewnym stopniu odzwierciedlenie obecnej sytuacji finansowej, jakości życia mieszkańców naszego regionu, a nawet makroregionu oraz ich gotowości do zwiedzania innych miejsc na świecie" - dodał.

W sierpniu to właśnie loty czarterowe do Turcji, Grecji, Bułgarii, Albanii, Czarnogóry i Egiptu wybrało najwięcej pasażerów - 45 tys. Liniami Ryanair do Wielkiej Brytanii, Irlandii i chorwackiego Zadaru poleciało prawie 33 tys. osób, a LOT-em do Warszawy (najczęściej jako tranzyt), Gdańska i Nowego Jorku/Newark - 23 tys.

Z połączeń Lufthansy do innego portu przesiadkowego - Monachium skorzystało 4,5 tys. osób, a Rzym i linie Wizz Air wybrało 4 tys. turystów.

W sierpniu najchętniej odwiedzanymi miastami były Antalya (22 tys. osób) oraz Warszawa (20 tys.) i Londyn (16 tys.).

W tym roku na podrzeszowskim lotnisku, które oferuje 24 kierunki do 13 krajów, odprawiono do końca sierpnia w sumie 685 tys. osób.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl