Podkarpackie: W sierpniu z lotniska w Jasionce skorzystało niemal 92 tys. osób

Prawie 92 tys. pasażerów skorzystało w sierpniu z usług portu lotniczego w podrzeszowskiej Jasionce. Wpływ na taki wynik mają m.in. loty czarterowe. Natomiast od początku roku port obsłużył już niemal 470 tys. pasażerów.

Jak poinformował w piątek prezes spółki zarządzającej lotniskiem Adam Hamryszczak, tak dobry wynik w sierpniu to efekt wyjątkowo rozbudowanej siatki połączeń wakacyjnych.

"Tego lata zaproponowaliśmy mieszkańcom Podkarpacia i sąsiednich regionów aż 12 tras do słonecznych destynacji w Turcji, Grecji, Bułgarii, Chorwacji, we Włoszech oraz w Polsce. Cieszę się, że nasza oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. To potwierdza słuszność obranej przez nas strategii rozwoju w tym segmencie rynku" - dodał.

Jak wynika z danych podrzeszowskiego portu, do końca sierpnia br. lotnisko obsłużyło ponad 71 tys. pasażerów wakacyjnych lotów czarterowych. To jest rekordowy wynik - dotychczasowy najlepszy wynik port zanotował w 2019 r., w którym z połączeń czarterowych skorzystało 64 tys. osób. W obecnym sezonie najbardziej oblegane kierunki to turecka Antalya (32 tys.), Burgas (10 tys.) i grecki Heraklion (4,5 tys.).

Natomiast wśród całorocznych kierunków największą popularnością niezmiennie cieszą się Warszawa i Londyn.

