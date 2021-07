Podkarpackie: Wakacyjne połączenia kolejowe m.in. do Medzilaborce i Sandomierza

W czasie tegorocznych wakacji z Rzeszowa będzie można pojechać pociągiem m.in. do Sandomierza i Zamościa, a także na Słowację do miejscowości Medzilaborce. Natomiast z Jarosławia będzie można dotrzeć do Lublina. Połączenia uruchomiono w ramach akcji podkarpackiego urzędu marszałkowskiego.

Jak poinformował marszałek województwa Władysław Ortyl, akcja ma na celu zachęcić mieszkańców Podkarpacia do podróżowania koleją, nie tylko na co dzień do pracy, czy szkoły, ale także podczas wakacyjnych podróży.

"Staramy się, aby nasza letnia oferta była atrakcyjna, by stanowiła alternatywę dla podróży samochodem, zatłoczonymi drogami" - tłumaczy Ortyl.

Na Słowację do przygranicznej miejscowości Medzilaborce będzie można pojechać transgranicznym pociągiem "Wojak Szwejk". Pociąg kursować będzie przez całe wakacje do 5 września br. - w piątki, soboty i niedziele. Dodatkowo po przyjeździe do miejscowości Medzilaborce pociąg wykona kurs do Sanoka, a stamtąd wróci z powrotem na Słowację.

Dodatkowo na pasażerów, którzy kupią bilet na pociąg "Wojak Szwejk" na Słowację czekają darmowe wejściówki do pięciu podkarpackich muzeów w ramach akcji "Pociąg do kultury".

Jak podaje urząd marszałkowski, w miejscowości Medzilaborce na podróżnych czekać będzie specjalny autobus, którym za 3 euro można się wybrać na wycieczkę po najciekawszych miejscach i zabytkach północno-wschodniej Słowacji.

W tym regionie znajduje się m.in. wiele drewnianych cerkwi, z których część figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Na trasie autokarowej wycieczki znajdują się m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola, ruiny monastyru Bazylianów w Krasnym Brodzie czy drewniana cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja - zabytek UNESCO.

Powrót z autobusowej wycieczki zaplanowany jest tak, aby jej uczestnicy zdążyli na kurs powrotny pociągu do Rzeszowa.

Pozostałe pociągi wakacyjne z Rzeszowa do Sandomierza i Zamościa oraz z Jarosławia do Lublina będą kursowały w soboty i niedziele. Pierwsze kursy już się odbyły.

Na turystów pociągu ze stolicy Podkarpacia do Sandomierza na stacji kolejowej w tym mieście będą oczekiwały autobusy miejskie, którymi po okazaniu biletu kolejowego będzie można dotrzeć do centrum miasta oraz wrócić na kurs powrotny pociągu.

Wakacyjne kursy są realizowane nowoczesnymi pojazdami szynowymi wyposażonymi m.in. w systemy informacji pasażerskiej, klimatyzację oraz udogodnienia zarówno dla podróżujących z małymi dziećmi, jak i z większym bagażem czy rowerem.

Podkarpacki urząd marszałkowski przypomina, że w związku z pandemią należy śledzić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych informacje dotyczące warunków wjazdu na Słowację.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl