Podkarpackie: We wrześniu planowane podpisanie umowy na kolejny odcinek S19

We wrześniu br. ma być podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę podkarpackiego odcinka drogi ekspresowej S19 od Iskrzyni do Miejsca Piastowego – poinformowała w środę rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Rzeczniczka dodała, że pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa, uprzednia kontrola przetargu, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

"Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy, chcemy to zrobić jeszcze we wrześniu" - podkreśliła Rarus.

W przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Miejsce Piastowe wybrana została oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones S.A. (partner). Konsorcjum zaoferowało zrealizowanie zadania za kwotę ponad 365 mln zł. Na realizację tej inwestycji GDDKiA zarezerwowała kwotę niemal 580 mln zł.



Odcinek od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) będzie miał długość 10,3 km.

Jak zaznaczyła Rarus, w ramach inwestycji powstaną m.in. dwa węzły drogowe (Iskrzynia i Miejsce Piastowe), Obwód Utrzymania Drogowego, a także obiekty inżynierskie, w tym dwie estakady, pięć wiaduktów drogowych i 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej.

Rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie podkreśliła, że wykonawca na roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie miał 36 miesięcy. "Ponadto musi złożyć wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy (tzw. kamień milowy)" - wyjaśniła Rarus.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km. Do tej pory kierowcy korzystają z ponad 30 km tej trasy w regionie, od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe. Niemal 65 km jest w budowie, a pozostałe prawie 75 km - w przygotowaniu.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Droga ta będzie w Polsce częścią szlaku Via Carpatia.

