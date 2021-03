Podkarpackie: Wojewoda apeluje o zwolnienie firm z opłat za sprzedaż alkoholu

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaapelowała do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z regionu o zwolnienie podmiotów gospodarczych z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przesłanej we wtorek mediom informacji, wojewoda apeluje także o zwolnienie z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r.

Jak podkreśliła Leniart, cytowana w komunikacie, z uwagi na trwającą pandemię, wiele osób prowadzących działalność gospodarczą znalazło się w trudnej sytuacji. "Szczególnie cierpi branża gastronomiczna. Przedsiębiorcy nie mogą korzystać z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ale muszą je opłacać" - zwróciła uwagę.

Jako przykład podała Rzeszów, gdzie w ubiegłym roku taką opłatę uiściły 563 podmioty, z czego 236 to przedstawiciele gastronomii. Średnio przedsiębiorcy wpłacili do kasy miejskiej ponad 9 tys. zł. "To niewątpliwe znacząca kwota w budżecie miejskim. Natomiast dla przedsiębiorców może stanowić o ich być albo nie być" - dodała wojewoda.

Jak podano w komunikacie, zgodnie z art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rada gminy może w drodze uchwały zwolnić z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie. Samorząd może przyznać także zwrot określonej części opłaty pobranej już od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę.

Przepisy te przewidują również możliwość wprowadzenia przez rady gmin, fakultatywnego zwolnienia z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. Ta sama ustawa dopuszcza także przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r. Powyższe możliwości dotyczą wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19.

"Proszę Państwa oraz organy uchwałodawcze w Państwa gminach o skorzystanie z powyższych rozwiązań prawnych i udzielenie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom w dobie epidemii. Taka inicjatywa w wielu przypadkach pozwoli uratować miejsca pracy" - zaapelowała Leniart, która także jest kandydatką w przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa. Wybory odbędą się 9 maja br.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl