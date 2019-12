Podkarpackie: Wojewoda wydał decyzje ZRID na odcinek Via Carpatia

Wojewoda podkarpacki podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) odcinka S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe – poinformowała PAP w piątek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Dodała, że to druga z sześciu planowanych do uzyskania decyzji ZRID dotycząca szlaku Via Carpatia między granicą z woj. lubelskim a Sokołowem Małopolskim.

Odcinek S19 Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o długości ok. 6,5 km ma kosztować ponad 196 mln zł i wybuduje go firma Strabag i Strabag Infrastruktura Południe. W ramach kontraktu firma wybuduje, oprócz drogi również m.in. sześć wiaduktów oraz dwa węzły drogowe. Fragment ten powstanie w systemie "projektuj i buduj".

Rarus podkreśliła, że wydana przez wojewodę decyzja ZRID posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności. "Po przekazaniu terenu pozwoli to wykonawcy rozpocząć roboty budowlane. Jednocześnie na zlecenie wojewody pracować będą także biegli rzeczoznawcy majątkowi" - wyjaśniła rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Jak przypomniała Rarus, w realizacji w trybie "projektuj i buduj", jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim na Podkarpaciu. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Wszystkie odcinki mają już wyłonionych wykonawców.

Dla sześciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są jeszcze cztery wnioski o wydanie ZRID.

Z pierwszych odcinków pomiędzy Lublinem a Sokołowem Małopolskim kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny. Docelowo Via Carpatia połączy kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Na Podkarpaciu kierowcy mogą korzystać już z ponad 30 km S19 - od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe.