Podkarpackie: Wojewoda wydała decyzję ZRID dla odcinka drogi ekspresowej S19

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-km odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.

Jak poinformował w czwartek Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, wydanie decyzji ZRID określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.

Odcinek realizowany jest w systemie +projektuj i buduj+. Wykonawca, firma Strabag, opracował dokumentację techniczną, która była niezbędna do złożenia wniosku o ZRID. Teraz, kiedy decyzja została wydana, można rozpoczynać roboty budowlane.

Jak zapowiedział Wysocki, plac budowy zostanie niezwłocznie przekazany wykonawcy. "W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona niezbędna inwentaryzacja, wytyczenie trasy oraz punktów wysokościowych. Następnie przeprowadzone zostaną rozpoznania saperskie oraz środowiskowe. Kolejnym etapem będą prace związane z wycinką terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, usuwaniem korzeni, karpin oraz wykonaniem prac archeologicznych" - dodał.

Odcinek S19 między Miejscem Piastowym a Duklą ma długość 10,1 km. Oprócz samej drogi powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z obecną drogą krajową nr 19 oraz powiatową relacji Zręcin - Wietrzno - Zboiska (nr 1956R).

"Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla" - zaznaczył Wysocki.

Na tym odcinku S19 powstaną również obiekty inżynierskie, w sumie będzie ich 20, w tym m.in. trzy estakady, pięć wiaduktów i dziewięć mostów. Wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe - Dukla przebiega przez teren o złożonej budowie geologicznej. "W związku z tym już na etapie opracowania Koncepcji Programowej wykonaliśmy w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc przez wzniesienia i doliny. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem licznych osuwisk i obszarów predysponowanych osuwiskowo, na których prowadzony jest monitoring osuwisk" - podkreślił Wysocki.

Zakończenie prac zaplanowano w 2025 r. Wartość umowy to niemal 479 mln zł. Zadanie realizowane jest w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Droga S19 będzie częścią szlaku Via Carpatia. Szlak ten to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km. W skład Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km.