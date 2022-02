Podkarpackie: Wojewoda wydała zezwolenie na budowę mostu w Jarosławiu

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wydała zezwolenie na budowę mostu przez San w Jarosławiu. Przeprawa wraz z drogami dojazdowymi będzie miała niemal 2 km długości i wyprowadzi ruch z Jarosławia w kierunku północnym. Most ma być gotowy w przyszłym roku.

Inwestycję będzie realizował samorząd województwa podkarpackiego. Jak przypomniał rzecznik prasowy marszałka woj. podkarpackiego Tomasz Leyko, opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji zostało dofinansowane z rządowego programu Mosty dla regionów.

Zaprojektowanie budowy mostu oraz dwóch pozostałych zadań, czyli dróg dojazdowych, kosztowało w sumie 2,5 mln zł.

Zdaniem marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, nowy most przez San to ważna i potrzebna inwestycja. "Cieszy mnie fakt, że mieszkańcy Jarosławia i okolic zyskają nową przeprawę. Jest to inwestycja niezwykle potrzebna, bo nowy most przełoży się na mniejszy ruch samochodów w centrum miasta, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo na drogach i umożliwi dalszy rozwój miasta" - dodał.

Dzięki wydaniu pozytywnej decyzji, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który będzie odpowiedzialny za inwestycję, będzie mógł przygotowywać dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przy budowie mostu, jak wynika z projektu, nie będzie konieczności rozbiórki żadnego budynku. Trasa przecina obszar Natura 2000 "Rzeka San" i przebiega przez tereny zalewowe rzeki oraz nieużytki rolne.

Most będzie się zaczynał na węźle drogowym "Jarosław-Munina" na drodze krajowej nr 94. Zaplanowano tam budowę nowych łącznic i dwóch rond w celu zapewnienia możliwości skrętu we wszystkich kierunkach. Most będzie liczył 624 m z przęsłem nurtowym o długości 100 m. Koniec nowego odcinka drogi zaprojektowano w formie skrzyżowania (rondo) z drogą powiatową w Sobiecinie.

Pozostałe dwa zadania, które będą realizowane w kolejnych etapach, przewidują budowę dróg dojazdowych, które będą odcinkami tras wojewódzkich nr 865 i 870.

Inwestycja ma być gotowa w 2023 r. Koszt nowego mostu jest szacowany na niemal 123 mln zł. Drogi dojazdowe (w sumie niemal 5 km) mają kosztować ponad 52 mln zł.

