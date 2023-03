Podkarpackie: Wschodnia obwodnica Łańcuta kosztować będzie ponad 81 mln zł

Ponad 81 mln zł kosztować będzie budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta na Podkarpaciu. Trasa prowadzić będzie od węzła autostrady A4 w Woli Dalszej do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie. Rozpoczęta w czwartek budowa ma zostać ukończona w przyszłym roku.

Jak powiedział podczas uroczystego rozpoczęcia budowy drogi w Woli Dalszej wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, to ważna dla regionu inwestycja.

"Przede wszystkim dlatego, że stworzy łatwy i szybki dojazd do autostrady z pominięciem centrum Łańcuta. Warto wspomnieć, że na tym terenie będą prowadzone dalsze inwestycje, takie jak chociażby tunel nad torami kolejowymi, by udrożnić to wąskie gardło" - dodał.

Pilch zaznaczył, że budowa drogi została dofinansowana kwotą ponad 32 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 877 o długości ponad 3,3 km; powstanie też nowy most przez potok Mikośka, dwa skrzyżowania z drogami gminnymi, a także wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 91.

Jak podkreślił członek zarządu województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek, obwodnica odciąży centrum miasta i pozwoli na łatwiejszy dojazd do miejsc pracy. "Poprawi też bezpieczeństwo" - dodał.

Wicestarosta powiatu łańcuckiego Barbara Pilawa-Kraus przypomniała, że budowa wschodniej obwodnicy była inwestycją, na którą mieszkańcy powiatu czekali bardzo długo.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 81 mln zł, natomiast wartość prac budowlanych to niemal 70 mln zł; z tej kwoty ponad 32 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą prac jest firma Antex II Sp. z o.o.

