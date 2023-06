Podkarpackie: Z Jasionki odleciał w czwartek pierwszy samolot do Czarnogóry

W czwartek z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce odleciał pierwszy samolot do Podgoricy – stolicy Czarnogóry. To kolejny nowy kierunek w siatce połączeń podkarpackiego portu. W sumie latem br. z Jasionki można polecieć do 12 krajów.

Pierwszym samolotem Airbus A32 na wakacje do Podgoricy udało się niemal 180 pasażerów.

Jak podkreślił prezes lotniska Adam Hamryszczak, Czarnogóra idealnie wpisuje się w trend podróżowania mieszkańców Podkarpacia i sąsiednich regionów.

"Dwugodzinny lot samolotem jest też świetną alternatywą do długich podróży samochodem. Lepiej ten czas wykorzystać na wypoczynek na urokliwych plażach z widokiem na góry" - dodał.

Touroperatorem połączenia jest Rego-Bis, biuro sprzedaje nie tylko pełne pakiety wakacyjne, ale też same loty do Podgoricy.

Jasionka jest drugim polskim lotniskiem, który korzysta z usług tego touroperatora, specjalizującego się w lotach na Bałkany. Pierwszy rejs uczczono salutem wodnym od lotniskowej straży pożarnej oraz upominkami od biura podróży i lotniska.

Kolejne rejsy do Podgoricy zaplanowane są na kolejne czwartki, do 28 września.

Latem z portu lotniczego w Jasionce można dostać się czarterami do Czarnogóry, Turcji, Grecji, Bułgarii, Albanii oraz - połączeniami regularnymi - do USA, Włoch, Chorwacji, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Gdańska.

