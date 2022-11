Podkarpackie: Z podrzeszowskiej Jasionki będzie można polecieć do chorwackiego Zadaru

Od czerwca 2023 r. z podrzeszowskiej Jasionki będzie można polecieć do chorwackiego Zadaru. Loty do tego popularnego wśród Polaków kurortu uruchomi irlandzki przewoźnik Ryanair.

Jak poinformował prezes spółki zarządzającej lotniskiem Adam Hamryszczak, nowa trasa zaoferowana przez linie Ryanair to efekt intensywnych rozmów z przewoźnikami.

"Chorwacja jest jedną z najbardziej oczekiwanych i popularnych destynacji wśród naszych pasażerów, dlatego mocno zabiegaliśmy o poszerzenie oferty lotów nad Adriatyk. Cieszę się z tego połączenia, tym bardziej że województwo podkarpackie łączy z regionem Zadaru wieloletnia, dobra współpraca" - dodał.

Przez ostatnie trzy lata połączenie z Jasionki do Zadaru obsługiwał PLL LOT samolotami Bombardier Q400, które raz w tygodniu zabierały na pokład nie więcej niż 80 pasażerów. W przyszłym roku loty nad Adriatyk będą realizowane dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki - Boeingami 737, mogącymi pomieścić ok. 190 osób.

W minionych latach lotnisko w Jasionce oferowało również loty do chorwackiego Splitu i Rijeki, jednak największym zainteresowaniem cieszył się Zadar. To miasto z dużą ilością zabytków, atrakcji i wyjątkowych miejsc oraz z bliskością słonecznych plaż. W 2016 r. Zadar zdobył nagrodę najlepszego europejskiego miasta, pokonując m.in Ateny, Paryż, Brukselę, Mediolan, Wiedeń czy Madryt.

Trasy sezonowe uzupełniają całoroczną ofertę linii Ryanair, które obecnie operują z Rzeszowa na sześciu trasach: do Londynu Stansted (codziennie), Dublina (trzy razy w tygodniu) oraz Londynu Luton, Manchesteru, Bristolu i East Midlands (po dwa razy w tygodniu).

