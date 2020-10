Podkarpackie: Zaawansowanie robót na budowie obwodnicy Łańcuta ponad 50 proc.

Zaawansowanie robót na rozbudowywanym odcinku drogi krajowej nr 94 Łańcut–Głuchów przekroczyło 50 proc. – poinformowała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus. Inwestycja to tzw. obwodnica Łańcuta, jej wartość to niemal 116 mln zł, ma być gotowa we wrześniu 2021 r.

Rzeczniczka dodała, że obecnie zaawansowanie wszystkich robót sięga 53,5 proc. "W poszczególnych branżach wygląda to następująco: prace drogowe - 39 proc. zaawansowania, a roboty mostowe - 92 proc." - powiedziała.

Rarus zaznaczyła, że prace cały czas prowadzone są przy utrzymaniu ruchu. "Z tego względu na odcinku drogi krajowej objętej pracami występują czasowe utrudnienia w ruchu, które ze względu na specyfikę budowy, potrwają do końca trwania kontraktu" - podkreśliła.

Aktualnie prace związane są z wykonaniem warstw konstrukcyjnych oraz bitumicznych i brukarskich. Cały czas na całym odcinku realizowane są roboty dotyczące przełożenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

Jak powiedziała Rarus, realizowana jest również budowa oświetlenia oraz sieci kanalizacyjnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi, a także roboty związane z wykonywaniem ekranów akustycznych.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r. Wykonawcą prac jest firma Budimex.

Obwodnica Łańcuta będzie miała 5,8 km długości, jest budowana w systemie "optymalizuj-projektuj-buduj". Oznacza to, że wykonawca m.in. zaprojektował, uzyskał wymagane prawem decyzje, a także wybuduje i odda do użytkowania odcinek drogi krajowej nr 94, który będzie obwodnicą Łańcuta.

Obwodnica będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, z trwałym rozdzieleniem kierunków jazdy. Powstaną także chodniki po obu stronach drogi, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe. Inwestycja zakłada również wybudowanie kilku rond.

Droga krajowa nr 94 biegnie od granicy z Niemcami w Zgorzelcu do granicy z Ukrainą w Korczowej. Stanowi alternatywę dla autostrady A4.