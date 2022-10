Podkarpackie: Zakończyła się modernizacja systemu uzdatniania wody w zakładzie w Sieniawie

Ponad 6 mln zł kosztowała rozbudowa systemu uzdatniania wody w, należącym do Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, Zakładzie Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie na Podkarpaciu. Dzięki inwestycji woda w kranach odbiorców ma znacznie lepszą jakość.

W ramach inwestycji powstały m.in. trzy dodatkowe komory filtracyjne. Ich budowa wpłynęła nie tylko na lepszą jakość wody w kranie, ale również poprawiła stabilność pracy ujęcia wody w Sieniawie.

Komory filtracyjne to konstrukcje żelbetowe wypełnione złożem ułożonym na specjalnym drenażu. Dwuwarstwowe złoże składa się z piasku kwarcowego o odpowiednim uziarnieniu oraz z antracytu, które biorą udział w procesie oczyszczania wody zanim trafi ona do dezynfekcji i do zbiornika wody czystej, a następnie jest pompowana do kranów.

Zakład Uzdatnia Wody "Wisłok" w Sieniawie obsługuje największe i najważniejsze ujęcie wody pitnej dla Krosna i kilkunastu okolicznych gmin. Dziennie produkuje ok. 11-12 tys. metrów sześc. wody, co stanowi ponad 75 proc. wody produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociągi Krośnieńskie.

Jak poinformował kierownik Wodociągów Krośnieńskich Marcin Kilar, poprzez budowę dodatkowych trzech komór filtracyjnych możliwe stało się wydłużenie okresu filtracji wody i usprawnienie procesu płukania filtrów.

"Technologia filtracji wody stosowana w naszym zakładzie to filtracja pospieszna na złożach antracytowo-piaskowych. Prawidłowe płukanie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia produkcji wody o najwyższej jakości, a na tym nam zależy" - dodał.

W ramach modernizacji zakładu w Sieniawie, oprócz zwiększenia liczby komór filtracyjnych, wymieniono również m.in. instalacje związane z filtrami, drenaż filtracyjny zastąpiono prefabrykowanym, zmieniono złoża filtracyjne, a także - co ważne dla procesu oczyszczania i filtracji wody - lampę UV przeniesiono do budynku filtrów.

Prace modernizacyjne trwały od maja 2021 r. Wykonawcą modernizacji była firma Aqua Seen z Warszawy, koszt prac to ponad 6 mln zł, z czego ok. 4,4 mln zł stanowi dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która w 30 proc. ulega umorzeniu.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl