Podkarpackie: Zakończyła się przebudowa DK 28 w powiecie jasielskim

Zakończyła się przebudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica–Trzcinica w powiecie jasielskim (Podkarpackie). Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił, że można dzisiaj już powiedzieć, że jest to droga bezpieczna.

Zakres wykonanych prac na tym 13-kilometrowym odcinku drogi krajowej przebiegającym przez Siepietnicę, Skołyszyn, Sławęcin, Siedliska Sławęcińskie, Przysieki i Trzcinicę obejmował przede wszystkim przebudowę drogi wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni. Zostały także wybudowane nowe chodniki oraz przebudowane wyremontowane już istniejące chodniki i zatoki autobusowe. Przebudowane zostały również skrzyżowania z drogami podporządkowanymi. Przebudowano i wykonano odwodnienie drogi, a także zrealizowano elementy oznakowania (m.in. pionowego, poziomego, bariery energochłonne).

Uczestniczący w uroczystości w miejscowości Przysieki w gm. Skołyszyn minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił, że dzisiaj polskie drogi są jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie, a Polska zajmuje niechlubne czołowe miejsca w ilości wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

"Musimy to zmienić, szczególnie poprzez inwestycje, poprzez budowę bezpiecznych dróg, budowę ciągów pieszo-rowerowych. Musimy zmienić to poprzez legislacje, przyjmując rozwiązania prawne, które wreszcie doprowadzą do tego, że poziom bezpieczeństwa na polskich drogach będzie o wiele wyższy aniżeli dotychczas. No i wreszcie edukacja i zrozumienie tego, że od każdego z uczestników ruchu drogowego zależy to, czy wrócimy bezpiecznie do domu, czy bezpiecznie zrealizujemy swoją podróż" - przekonywał minister.

Zauważył, że wielka w tym rola samorządów, które dopominają się o to, żeby drogi gminne, powiatowe i krajowe były bezpieczniejsze. Wskazywał, że to właśnie samorządy w Polsce, w tym samorząd jasielski, odpowiadają na inicjatywę rządu PiS dotyczącą zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach.

Zauważył, że obecnie w całej Polsce są place budowy, które "dają nadzieję na bezpieczne drogi".

"Dziękuję wam, samorządom, za waszą determinację, że znajdujecie środki w swoich budżetach, postulujecie o to, aby z rządowych pieniędzy dopłacić do tych inwestycji, często do 80 proc. ich wartości i realizujecie te przedsięwzięcia" - podkreślił minister.

Zaznaczył, że takim jednym placem budowy jest właśnie Podkarpacie, ale także inne regiony, w tym: Lubelszczyzna, Podlasie, Warmia i Mazury, Sądecczyzna. "To zasługa rządu, którego mam zaszczyt być ministrem" - dodał Adamczyk.

Zrealizowana w powiecie jasielskim przebudowa drogi krajowej nr 28 to inwestycja o wartości 35 mln zł. DK 28 na odcinku Siepietnica-Trzcinica w pow. jasielskim jest bardzo obciążona ruchem lokalnym i tranzytowym. Zrealizowana przebudowa służy poprawie bezpieczeństwa pieszych, a poprzez modernizację i przebudowę drogi - również kierowcom.

Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum firm, których liderem było jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, a partnerem - Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

