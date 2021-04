Podkarpackie: Złożono wniosek o wydanie ZRID południowej obwodnicy Rzeszowa

P.o. prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak złożył do urzędu wojewódzkiego wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) południowej obwodnicy miasta. To czwarty wniosek o ZRID złożony w przypadku tej inwestycji.

O złożeniu wniosku poinformowano w poniedziałek na konferencji prasowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że to "czwarte podejście do tej inwestycji". "Wierzymy, że wniosek, który dzisiaj wpłynął do urzędu jest sprawdzony i będzie mógł się zakończyć wydaniem decyzji o realizacji inwestycji" - dodała.

Wojewoda podkreśliła, że południowa obwodnica Rzeszowa jest bardzo potrzebna, bo odciąży centrum miasta. Dodała, że obwodnica będzie drogą o standardzie drogi wojewódzkiej. "Mam nadzieję, że już niedługo wydane zostanie zezwolenie ZRID i nastąpi rozpoczęcie realizacji inwestycji" - powiedziała.

Leniart przypomniała również, że w ubiegły piątek wygrała proces w trybie wyborczym przeciw jednemu z portalowi internetowemu w Rzeszowie, który sugerował, że wojewoda blokowała wydanie ZRID na budowę południowej obwodnicy stolicy Podkarpacia. "Złożenie dziś tego wniosku jest dowodem, że z mojej strony nigdy nie było działań, które zatrzymywałyby ważne inwestycje. A ta jest niezwykle ważna, bo jest to kolejna przeprawa przez Wisłok w Rzeszowie. Zatem niezwykle potrzebna inwestycja" - mówiła Leniart, która kandyduje w przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa.

P.o. prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak żartował, że tym razem nie sprawdziło się powiedzenie do trzech razy sztuka. "To czwarte podejście do decyzji ZRID. Jestem dobrej myśli, że decyzja ZRID zostanie wydana w tak krótkim czasie, jak to tylko możliwe" - mówił.

Zaznaczył, że "na pewno jakieś uchybienia we wniosku się znajdą", ale, w jego ocenie nie będą to tak kardynalne błędy jak w roku 2017 r., kiedy to wniosek został złożony po raz pierwszy i nie zawierał decyzji środowiskowej. "Liczymy, że ten ZRID uda nam się uzyskać tym razem" - powiedział Bajdak.

Przypomniał, że pieniądze na odszkodowania za m.in. wywłaszczenia pod budowę drogi są już zabezpieczone w budżecie miasta, to ok. 108 mln zł.

Bajdak powiedział, że obwodnica przebiegać będzie według tzw. wariantu 1. W ramach budowy trasy powstanie m.in. most nad zalewem rzeszowskim o długości ok. 950 metrów, z podporą na "ptasiej wyspie". Cała trasa liczyć ma ponad 6 km długości.

P.o. prezydenta Rzeszowa wymienił dwa źródła finansowania inwestycji. Pierwsze to budżet miasta, a drugie to m.in. Krajowy Plan Odbudowy, bo wniosek o budowę obwodnicy została złożony do tego programu. "Moim zadaniem było złożenie wniosku o ZRID, kwestia finansowania to będzie raczej lato lub jesień br., a więc czas, kiedy już nie będę pełnił swojej funkcji" - powiedział Bajdak.

Urząd wojewódzki ma 90 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku.

