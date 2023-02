Podkarpackie: Żurawica - nowy punkt odprawy celnej towarów dostarczanych z Ukrainy do UE

W Żurawicy (woj. podkarpackie) uruchomiony zostanie nowy punkt odprawy celnej towarów z Ukrainy wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej - wynika projektu rozporządzenia opublikowanego w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach, który w piątek ukazał się na stronach RCL.

W Ocenie Skutków Regulacji zwrócono uwagę na zwiększoną ilość odpraw towarów przewożonych koleją z i do Ukrainy i "praktycznie wyczerpaną przepustowość stacji Medyka". Z tego względu - jak wskazano - "zachodzi konieczność wyznaczenia trasy przewozu do miejsca wyznaczonego w miejscowości Żurawica". Zgodnie z OSR projektowana zmiana polegająca na dodaniu nowej kolejowej trasy przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny UE, prowadzącej z Medyki do miejsca wyznaczonego w miejscowości Żurawica (woj. podkarpackie), "przyspieszy odprawę towarów z Ukrainy oraz zwiększy przepustowość granicznego przejścia kolejowego w Medyce".

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl