Podkarpackie: ZUS w regionie wypłacił w tym roku ponad 13,1 tys. zasiłków pogrzebowych

Ponad 13,1 tys. zasiłków pogrzebowych wypłacił do końca września br. ZUS na Podkarpaciu – poinformował rzecznik prasowy tej instytucji w województwie Wojciech Dyląg. Dodał, że całym ubiegłym roku wypłaconych zostało ponad 19,4 tys. zasiłków pogrzebowych.

Jak przypomniał Dyląg, zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł i jest to kwota stała, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu.

"O zwrot kosztów pogrzebu może do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystąpić nie tylko rodzina, ale także każda osoba i instytucja, która te koszty udokumentuje. Tak więc w sytuacji, gdy za pochówek zapłaci np. dom pomocy społecznej, gmina lub pracodawca zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższych jednak niż 4 tys. zł" - zaznaczył rzecznik ZUS na Podkarpaciu.

W 2022 roku ZUS na Podkarpaciu wypłacił 19 449 zasiłków pogrzebowych, odpowiednio oddział ZUS w Rzeszowie 13861, a oddział w Jaśle 5768. W bieżącym roku, do końca września, było to ponad 13,1 tys. zasiłków, w oddziale Rzeszów - 9341, a Jasło - 3818.

Rzecznik wyjaśnił, że w sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokryje więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

"To, jakie koszty należy uznać za koszty pogrzebu, niestety nie określa żadna ustawa. Tak, więc przyjmuje się, że sam pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok lub prochów osoby zmarłej" - dodał Dyląg.

Dlatego, jak zwrócił uwagę rzecznik, pojawiają się niekiedy wątpliwości, czy np. zakup samej trumny wystarczy do udowodnienia kosztów pogrzebu lub czy do kosztów pogrzebu można zaliczyć wydatki związane z postawieniem nagrobka?

"Przedstawienie rachunku za samą trumnę nie stanowi dowodu pokrycia kosztów pogrzebu. Dzieje się tak, dlatego, że istnieje domniemanie, że pozostałe koszty poniósł ktoś inny, kto również będzie ubiegał się o zasiłek pogrzebowy" - powiedział Dyląg.

Dodał, że kosztu pogrzebu nie stanowi również zakup samych kwiatów; inaczej niż w przypadku ceremonii kościelnej.

"To jak najbardziej wydatki związane z pogrzebem i potwierdzone przez instytucję kościelną są uwzględniane w wypłacanym przez ZUS świadczeniu. Inna rzecz to wydatki poniesione na wystawienie nagrobka. Z uwagi na fakt, iż jego zakup nie jest bezpośrednio związany z pochówkiem osoby zmarłej, nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości zasiłku pogrzebowego. Brak nagrobka nie oznacza, że pogrzeb się nie odbył. A może on być wystawiony nawet kilka lat po pochówku" - zaznaczył Dyląg.