Podkomisja sejmowa zajęła się e-doręczeniami

Nad przygotowanym w MC projektem ustawy o e-doręczeniach rozpoczęli we wtorek prace posłowie z nadzwyczajnej podkomisji. Podczas posiedzenia podkreślano, że chodzi o rewolucyjne przepisy, które zmienią sposób postrzegania państwa przez obywatela.

Wtorkowe posiedzenie było pierwszym poświęconym pracom nad projektem i omawiano na nim jego ogólne założenia.

Jak podkreślał, przedstawiając projekt w imieniu resortu wiceszef MC Adam Andruszkiewicz, doręczenia elektroniczne przyniosą wymierne korzyści administracji, obywatelom i przedsiębiorcom. Zaznaczył, że projekt ustawy ma charakter horyzontalny, a wprowadzone rozwiązania będą miały zastosowanie do większości procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także postępowań cywilno-prawnych.

Według Andruszkiewicza, jednym z podstawowych założeń nowej ustawy jest zasada, że obywatel powinien mieć prawo do elektronicznej komunikacji z organami państwa, a jej celem jest zbudowanie jednego kanału informacji z organami państwa - jednego wirtualnego okienka. Służyć temu ma - jak mówił przedstawiciel resortu cyfryzacji - jeden adres doręczeń elektronicznych, z tym że nie chodzi tutaj o adres poczty elektronicznej, a zaufany adres podlegający odpowiednim wymogom unijnym, zapewniający poufność i pewność doręczenia. Twórcy ustawy - wskazywał Andruszkiewicz - założyli również, że doręczenie elektroniczne ma być darmowe."Państwo będzie zapewniało minimalną funkcjonalność w pełni bezpiecznego i darmowego doręczenia elektronicznego" - opisywał. Wskazał, że w projekcie przewiduje się również dołączenie do tego systemu podmiotów sektora prywatnego, podobnie jak w wypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podkreślił, że choć administracja ma stawać się coraz nowocześniejsza, to proces ten nie oznacza wykluczenia osób, które nie mogą albo nie chcą korzystać z elektronicznej formy doręczeń.

Według planów autorów projektu, usługę e-doręczeń będzie realizował operator wyznaczony, którym dziś jest Poczta Polska. W 2025 r. zostanie ogłoszony konkurs na operatora wyznaczonego, a obecnie obowiązuje okres przejściowy, potrzebny do stworzenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości usług.

Jak zauważył obecny na posiedzeniu podkomisji wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Karol Krzywicki projekt oznacza transformację nie tylko dla doręczeń, ale także dla samej Poczty Polskiej. Zaznaczył przy tym, że dla UKE ważny jest okres przejściowy, by przygotować się do konkursu.

Natomiast Michał Gramatyka, członek podkomisji z ramienia KO-PO, przekonywał, że w projekcie znalazło się wiele elementów budzących wątpliwości, w związku z czym zaproponował do niego szereg poprawek. Ocenił, że projekt "konserwuje monopol Poczty Polskiej" i wyraził powątpiewanie, czy po pięciu latach okresu przejściowego potencjalni konkurenci do roli operatora wyznaczonego będą w stanie wejść na rynek. Zaproponował więc m.in., by skrócić okres przejściowy i wyznaczyć konkurs na 2021 rok, a także zgłosił poprawki związane z procesem doręczania przesyłek hybrydowych, dot. m.in. ochrony prywatności.

Podkomisja ma kontynuować prace nad projektem podczas następnego posiedzenia Sejmu.