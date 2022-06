Podlaskie: 1,2 mln zł od samorządu województwa na trwający remont szpitala UDSK

1,2 mln zł z budżetu województwa przeznaczył samorząd na dofinansowanie trwającego remontu w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. To jedyny wysokospecjalistyczny szpital dziecięcy w regionie.

Pieniądze będą przeznaczone na wymianę okien i drzwi w szpitalu.

Marszałek województwa Artur Kosicki wspólnie z dyrektor szpitala UDSK prof. Anną Wasilewską poinformowali w środę w Białymstoku na konferencji prasowej, że samorząd pozytywnie odpowiedział w tej sprawie na wniosek placówki.

Kosicki dodał, że szpitalowi brakowało pieniędzy, a przyznane środki to pierwsza rata, kolejna ma być przekazana we wrześniu lub październiku, by można było dokończyć inwestycję.

Z okazji dnia dziecka, marszałek życzył małym pacjentom jak najszybszego powrotu do zdrowia i do swoich domów.

"Pomagamy, dbamy o dzieci nie tylko dając im prezenty czy czytając wiersze tak, jak dzisiaj (marszałek czytał dzieciom na spotkaniu w Książnicy Podlaskiej - PAP), ale choćby w taki pośredni sposób, żeby mogły leczyć się w dobrych warunkach, żeby lekarze, personel szpitala uniwersyteckiego mógł pracować w dobrych warunkach" - powiedział marszałek Kosicki.

Dyrektor szpitala UDSK prof. Anna Wasilewska podkreśliła, że w budżecie trwającej modernizacji szpitala nie była uwzględniona wymiana okien, a dotacja od samorządu pozwoli przeprowadzić prace za jednym zamachem. Wymianę okien, razem z prowadzonymi obecnie pracami budowlanymi, sugerował wykonawca prac, tłumacząc, że inaczej trzeba będzie potem prowadzić prace na już wyremontowanych ścianach, co oznaczałby następne problemy i ograniczenia dla pacjentów.

Wasilewska poinformowała, że wymiana okien w całym szpitalu będzie przeprowadzona w dwóch częściach. Na początku lipca będzie oddany do użytku pierwszy modernizowany blok szpitala. Przypomniała, że w związku z trwającą modernizacją, obecnie cały czas zmieniają się lokalizacje oddziałów w szpitalu.

Dodała, że po zakończeniu prac zostanie jeszcze odnowienie elewacji UDSK. "Wtedy można powiedzieć cały blok szpitalny będzie nowy" - podsumowała. Szpital dostał już farbę na elewację od darczyńcy. Przewidziano także remont poradni przyszpitalnych i laboratorium.

Szpital UDSK podlega Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku (UMB). Placówka działa od ponad 30 lat. Remont UDSK trwa od sierpnia 2021 r. 35,9 mln zł na ten remont pochodzi z UE z programu Infrastruktura i Środowisko. Główny cel prowadzonych prac to poprawa warunków leczenia małych pacjentów i warunków pracy personelu szpitala. Cały remont ma się zakończyć do czerwca 2023 r.

