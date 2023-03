Podlaskie: 10,6 mln zł na bezemisyjne autobusy dla Augustowa

Miasto Augustów otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dotację i pożyczkę w łącznej kwocie 10,6 mln zł na cztery autobusy elektryczne oraz infrastrukturę ładowania tych pojazdów. W siedzibie funduszu w środę została podpisana umowa dotycząca tej inwestycji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Komunikacja miejska w Augustowie wzbogaci się o cztery autobusy elektryczne oraz infrastrukturę ładowania tych zeroemisyjnych pojazdów. Miasto mające status uzdrowiska, licznie odwiedzane przez turystów i kuracjuszy, na ekologiczną inwestycję dostanie z NFOŚiGW ponad 7,9 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz ponad 2,6 mln zł preferencyjnie oprocentowanej pożyczki.

"Jednym ze strategicznych celów naszego rządu jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski oraz poprawy stanu środowiska, a zatem także zdrowia i jakości życia Polaków" - powiedział pochodzący z Augustowa wiceminister obrony narodowej Michał Wiśniewski.

Dodał, że ekologiczne autobusy w Augustowie to korzyść zarówno dla mieszkańców miasta, jak i licznych turystów i wczasowiczów. Projekt pt. "Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie" zostanie zrealizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu priorytetowego "Zielony Transport Publiczny".

"Finansowe wspieranie rozwoju zielonego, ekologicznego transportu publicznego to ważny element tych prospołecznych działań. Ma to znaczenie w każdym zakątku Polski, ale zwłaszcza w takich turystyczno-zdrojowych miastach, jak Augustów, gdzie czyste powietrze jest szczególną wartością" - podkreślił Wiśniewski.

Za pieniądze z NFOŚiGW samorząd Augustowa kupi cztery zeroemisyjne autobusy o napędzie elektrycznym kategorii M3 - BEV (Battery Electric Vehicle), z systemem ładowania baterii typu plug-in. Mają to być pojazdy o długości około 9 metrów, mocy około 220 kW i pojemności baterii około 280 kWh - niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w których powinno być co najmniej 60 miejsc pasażerskich.

Planowany roczny przebieg każdego z nowych autobusów to 40 tys. km. W celu ładowania pojazdów projekt przewiduje zakup czterech mobilnych punktów ładowania typu plug-in o mocy około 120 kW, które będą wykorzystywane na terenie zajezdni autobusowej w Augustowie przy ul. Transportowej. Dofinansowanie obejmie także przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji autobusów elektrycznych dla co najmniej 12 osób.

"Program Zielony Transport Publiczny jest nakierowany na rozwój elektromobilności i polepszenia stanu powietrza nie tylko w metropoliach, lecz zwłaszcza w miastach mniejszych, które mają spory potencjał, ale mniejsze możliwości inwestycyjne i rozwojowe" - powiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl