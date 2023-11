Podlaskie: 10 ofert w przetargu na budowę mostu na Bugu w Grannem

10 ofert wpłynęło w przetargu na budowę mostu na rzece Bug w Grannem (Podlaskie) - poinformowało w poniedziałek starostwo powiatowe w Siemiatyczach.

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, prowadzący przetarg budowę mostu na Bugu w Grannem, podał, że najtańszą ofertę na kwotę 87,6 mln zł złożyła firma Strabag, najdroższą - 151,5 mln zł Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.

Na budowę mostu inwestor przewidział kwotę 149,5 mln zł.

Most na mieć 412 metrów długości, składać się z sześciu przęseł, ma mieć od 13,7 do 17,7 m szerokości. Ma powstać także ścieżka pieszo - rowerowa, miejsca widokowe. Mają też powstać drogi dojazdowe do mostu: ok. 3000 metrowa droga od strony powiatu siemiatyckiego i 1,8 km drogi od strony powiatu sokołowskiego (Sokołów Podlaski).Most połączy miejscowości Granne i Krzemień-Wieś na pograniczu województw podlaskiego i mazowieckiego. Najbliższy most od Grannego jest w odległości ok. 25 km - powiedział PAP starosta siemiatycki Marek Bobel.

Most w Grannem ma powstać - jak wcześniej informowano - z dofinansowaniem kwotą 121 mln zł z rządowego programu "Mosty dla regionów".

Starostwo siemiatyckie jest liderem projektu, w ramach którego ma powstać most w Grannem. W przedsięwzięciu biorą także udział: samorząd województwa podlaskiego i mazowieckiego, powiat sokołowski oraz gminy Perlejewo i Jabłonna Lacka.

Starosta siemiatycki powiedział, że przetargowe oferty będą teraz sprawdzane, czy nie ma tu miejsca tzw. rażąco niska cena. Dodał, że chciałby, aby przetarg był prawomocnie rozstrzygnięty do połowy grudnia 2023 r. Budowa mostu ma potrwać dwa lata od momentu podpisania umowy z wykonawcą.