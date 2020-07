Podlaskie: 10 ofert w przetargu na projekt i budowę odcinka Księżyno-Białystok Południe S19 Via Carpatia

10 ofert wpłynęło od firm w przetargu na projekt i budowę kolejnego odcinka trasy S19 Via Carpatia w Podlaskiem, od węzła Białystok Księżyno do węzła Białystok Południe z fragmentem dk 65 do Grabówki - podała w środę po otwarciu ofert Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek ten ma być tzw. domknięciem południowej obwodnicy Białegostoku.

Najtańszą ofertę na kwotę 456,1 mln zł złożyło hiszpańskie konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. i Aldesa Construcciones SA. Najdroższą na sumę blisko 571,5 mln zł Mostostal Warszawa. GDDKiA poinformowało, że najdroższa oferta jako jedyna złożona w tym przetargu przekroczyła wartość zamówienia, która wynosi 540,3 mln zł.

W poniedziałek otwarto oferty w przetargu na inny podlaski odcinek S19: Białystok Zachód - Białystok Księżyno. Wpłynęło 11 ofert.

"Biorąc pod uwagę najtańszą złożoną ofertę (w środowym przetargu - PAP), koszt kilometra drogi ekspresowej wynosi 32,33 mln zł, nieco mniej niż cena kilometra w przetargu z 6 lipca na sąsiedni odcinek Białystok Zachód - Księżyno, gdzie cena kilometra +eski+ wyniosła 33,67 mln zł" - poinformowali drogowcy.

GDDKiA w Białymstoku chce podpisać umowę z wykonawcą do końca 2020 r. Wybrana firma będzie projektować drogę, uzyskiwać wymagane pozwolenia, w tym zezwolenie na realizację tej inwestycji, które ma być wydane w drugim kwartale 2022 r, a budowa ma być realizowana w latach 2022-2024.

Inwestor podkreśla, że inwestycja od Księżyna do węzła Białystok Południe( blisko 8 km) z odcinkiem dk 65 do Grabówki będzie "złożona". Odcinek S 19 Księżyno-Białystok Południe będzie drogą ekspresową, dwujezdniową. Przebudowany blisko 6-km odcinek dk 65 częściowo będzie dwujezdniowy, częściowo jednojezdniowy. Łącznie jest planowana budowa 24 różnych obiektów inżynierskich, wśród nich 14 przejść dla zwierząt. Powstanie węzeł komunikacyjny Białystok Południe.

Jeszcze w lipcu GDDKiA chce otworzyć oferty w dwóch kolejnych przetargach na podlaskie odcinki S19: Białystok Zachód - Krynice oraz Białystok Południe - Ploski oraz ogłosić przetarg na odcinki: Ploski - Haćki, Haćki - Bielsk Podlaski Zachód oraz Bielsk Podlaski Zachód - Boćki.