Podlaskie: 111 mln zł ma kosztować modernizacja drogi wojewódzkiej Bielsk Podlaski-Hajnówka

111 mln zł ma kosztować rozpoczęta modernizacja i rozbudowa 24,5 km drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka. Trwają roboty przygotowawcze, w kilku miejscach obowiązuje ruch wahadłowy.

W poniedziałek w Hajnówce oddano do użytku wyremontowany odcinek ulicy Bielskiej w ciągu tej drogi i symbolicznie rozpoczęto przebudowę całej trasy Hajnówka - Bielsk Podlaski.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: UNIBEP SA, wspólnie z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym Maksbud sp. z o.o. oraz firmą Value Engineering sp. z o.o.

Po rozbudowie droga będzie miała 7 metrów szerokości, powstanie obwodnica miejscowości Hołody, będzie przebudowany most na rzece Orlanka, a także skrzyżowania, chodniki dla pieszych na terenie zabudowanym; nie będzie ścieżki rowerowej.

Inwestycja ma być gotowa w pierwszym kwartale 2025 r. Do tego czasu kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, dlatego inwestor i wykonawcy zaapelowali do kierowców o ostrożność.

Wicemarszałek województwa podlaskiego Sebastian Łukaszewicz podkreślił na konferencji prasowej, że droga Hajnówka - Bielsk Podlaski jest ważna komunikacyjnie w regionie, a Bielsk Podlaski to dodatkowo istotny punkt na mapie gospodarczej województwa. "Jest tam zlokalizowanych bardzo wiele ważnych przedsiębiorstw, które pracują na rzecz podlaskiej i polskiej gospodarki" - powiedział Łukaszewicz. Przypomniał, że inwestycja jest w 100 proc. finansowana ze środków rządowych, z budżetu państwa.

Marek Malinowski z zarządu województwa podlaskiego dodał, że z drogi będą korzystać głównie mieszkańcy powiatów bielskiego i hajnowskiego, ale także turyści jadący w rejon Puszczy Białowieskiej.

Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych podkreślali także, że inwestycja połączy komunikacyjnie Hajnówkę z drogą krajową nr 19. Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak dodał, że na remont tej drogi wojewódzkiej czekano wiele lat. Starosta hajnowski Andrzej Skiepko zwrócił uwagę, że od ponad roku jest już dobry dojazd do Hajnówki od strony Białegostoku przez miejscowość Narew, a modernizacja drogi z Bielska do Hajnówki umożliwi dobry dojazd do Hajnówki z Warszawy przez Zambrów i Bielsk.

Inwestorem jest podległy samorządowi województwa Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Inwestycja odbywa się w systemie projektuj i buduj. Plac budowy przekazano wykonawcy na początku czerwca. Trwają już wycinki drzew i krzewów pod rozbudowę, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu - w kilku miejscach wprowadzono ruch wahadłowy.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zaznaczył w informacji o inwestycji, że jej koszty mogą być wyższe ze względu na - jak to określono - "możliwość wystąpienia kosztów dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania inwestycji".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl