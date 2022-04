Podlaskie: 13 godzin oczekiwania na odprawę na przejściu w Bobrownikach

Do 13 godzin muszą czekać w niedzielę rano kierowcy aut ciężarowych na odprawę na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach - podała podlaska KAS. To kilkanaście godzin krócej niż w sobotę wieczorem.

O północy z soboty na niedzielę skończył się obowiązujący od 9 kwietnia okres przejściowy związany z zakazem transportu drogowego na terytorium UE przewoźników z Rosji i Białorusi w ramach sankcji gospodarczych UE po agresji Rosji na Ukrainę. Czas ten miał pozwolić kierowcom, którzy realizują zlecenia w UE, aby zdążyli dojechać do granicy zewnętrznej i wyjechać z Unii.

Natomiast od północy z piątku na sobotę Białoruś wprowadziła zakaz wjazdu na swoje terytorium samochodów i ciągników siodłowych - zarejestrowanych w krajach UE w ramach odpowiedzi na sankcje unijne - podawała w piątek agencja BiełTA.

Jeszcze w sobotę wieczorem na odprawę czekano 27 godzin, a w kolejce było 509 tirów. W niedzielę rano w kolejce na odprawę czeka 230 ciężarówek - poinformowała PAP podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. A w ciągu ostatniej nocnej zmiany na Białoruś wyjechało 201 aut.

Jak informowała w piątek PAP podlaska KAS, kierowcy tirów, którzy jeszcze dojadą do kolejki do północy z soboty na niedzielę, nie poniosą żadnych konsekwencji i będą mieli możliwość wyjazdu z UE, pod warunkiem, że nie wiozą towarów, na które są nałożone sankcje. Przewoźnicy z Rosji i Białorusi, którzy będą chcieli ustawić się w kolejce po północy narażają się na kary pieniężne wynikające z Ustawy o transporcie drogowym, za realizację przewozów z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego. KAS podała, że samochód nie wyjedzie z UE z towarem; będzie on musiał był rozładowany. Towar będzie musiał np. wrócić do miejsca załadunku lub zostać przeładowany do samochodów przewoźników, których unijny zakaz nie obowiązuje.

Natomiast BieŁTA podała, że zakazem wjazdu nie są objęte jedynie ciągniki siodłowe jadące przez wyznaczone przejścia graniczne w celu wykonywania operacji przewozu towarów lub przeczepienia naczepy. Do 23 kwietnia zakaz nie dotyczy pojazdów, które są zarejestrowane w UE, które wjechały na terytorium Białorusi do 16 kwietnia. Ograniczenia nie dotyczą także pojazdów wiozących przesyłki pocztowe lub żywe zwierzęta.

