Podlaskie: 18,7 mln zł dla samorządów na 2021 r. z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

18,7 mln zł z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dostaną na 2021 r. 24 podlaskie samorządy na usługi transportu publicznego. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał już z samorządami umowy w tej sprawie - podał urząd wojewódzki.

Pieniądze mają pozwolić na organizację i funkcjonowanie 143 linii autobusowych w regionie.

Wsparcie dostaną wszystkie samorządy, które złożyły wnioski do tego programu - zaznaczył Podlaski Urząd Wojewódzki.

Najwięcej pieniędzy - 11,1 mln zł - dostanie samorząd województwa podlaskiego, który jest właścicielem spółki PKS Nova realizującej w regionie połączenia autobusowe w komunikacji publicznej w regionie.

Urząd marszałkowski poinformował we wtorek, że wsparcie z funduszu pozwoli zapewnić mieszkańcom województwa podlaskiego większą dostępność do komunikacji autobusowej. Marszałek województwa Artur Kosicki podkreślił, że 11 mln zł to 62 proc. środków z funduszu w regionie na 20201 r.

W projekcie budżetu województwa podlaskiego na 2021 r. na przewozy pasażerskie autobusowe zaplanowano kwotę 15 mln zł. Marszałek Artur Kosicki informował wcześniej w trakcie pierwszego czytania budżetu, że plan zakłada, że wsparcie z rządowego funduszu wyniesie 11 mln zł.

Urząd marszałkowski nie podał na razie jakie i ile przewozów będzie zorganizowane w 2021 r. przez spółkę PKS Nova.

Oprócz samorządu województwa wsparcie z funduszu dostaną głównie podlaskie gminy i kilka powiatów. Wysokość dotacji jest bardzo zróżnicowana. Dwie kolejne największe po PKS Nova dotacje dostaną: powiat augustowski (ok. 1,6 mln zł) i powiat sokólski (niemal 700 tys. zł). Najmniejsze - w wysokości ok. 47-49 tys. zł gminy Czyże i Kolno - poinformował urząd wojewódzki. Wsparcie z funduszu wynosi 3 zł do tzw. wozokilometra.

"Dzięki Funduszowi, mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stwarza także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy" - przypomina Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Urząd wojewódzki poinformował PAP, że w 2020 r. kwota w regionie przeznaczona na wsparcie przewozów autobusowych wynosiła 52,1 mln zł. Były przeprowadzone trzy nabory wniosków o dofinansowanie, po których podpisano 31 umów na łączna kwotę ponad 9 mln zł, co pozwoliło dofinansować funkcjonowanie 116 linii autobusowych.

Z powodu pandemii koronawirusa przewoźnicy zmieniali lub ograniczali kursy autobusowe w regionie. Ograniczenia kursów wprowadzała m.in. spółka PKS Nova, która - cały czas informuje pasażerów na swojej stronie internetowej - by przed wybieraniem się w podróż sprawdzili aktualny rozkład jazdy.