Podlaskie: 18 godzin oczekiwania na wyjazd na Białoruś w Bobrownikach

18 godzin muszą w środę rano czekać kierowcy ciężarówek na wyjazd na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach - poinformowała PAP podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. W kolejce stoi 320 ciężarówek.

We wtorek czas oczekiwania wynosił do 23 godzin, a w kolejce było 420 ciężarówek.

Z danych z aplikacji Regionalny System Ostrzegania wynika, że kolejka tirów ma 16 km.

Od prawie tygodnia, ze względu na długą kolejkę, ponownie obowiązuje strefa buforowa przed miejscowością Waliły Stacja. Ciężarówki - w miarę prowadzonych odpraw - są sukcesywnie przepuszczane z jednej części strefy do drugiej. Usprawnia to ruch na prowadzącej do przejścia granicznego drodze krajowej nr 65.

KAS poinformowała, że w ciągu ostatniej, dwunastogodzinnej zmiany, na Białoruś przez Bobrowniki wyjechały 94 tiry.

Od jedenastu miesięcy Bobrowniki to jedyne w Podlaskiem drogowe przejście graniczne obsługujące ruch towarowy z Białorusią. W listopadzie 2021 r. z powodu kryzysu migracyjnego zawieszono odprawy na sąsiednim przejściu w Kuźnicy i do tej pory ich nie przywrócono.

