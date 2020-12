Podlaskie: 206 mln zł w ciągu 4 lat na kolejowe przewozy regionalne

206 mln zł będzie w ciągu czterech lat przeznaczonych w Podlaskiem na realizację regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. W piątek w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowę w tej sprawie ze spółką Polregio.

Umowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Ma pozwolić na realizację połączeń w regionie - także w miejscach, gdzie nie było dotąd pociągów, ale też jeżdżącego codziennie pociągu z Białegostoku do Kowna na Litwie - podał w komunikacie urząd marszałkowski.

Urząd wskazał, że obecnie Polregio realizuje w regionie 108 połączeń kolejowych; w ramach nowej mowy ma być o 26 stałych połączeń więcej.

Regionalne pociągi mają jeździć na trasach z Białegostoku do: Szepietowa, Kuźnicy Białostockiej, Suwałk i dalej do granicy z Litwą i do Kowna, do Walił, Ełku, Bielska Podlaskiego i Czeremchy, Hajnówki i Siedlec.

"Każdego dnia będzie realizowane połączenie na trasie Białystok - Kowno. Od początku maja 2021 r. do końca września będzie też testowany codzienny kurs z Białegostoku do stacji Waliły, który do tej pory był realizowany jedynie w weekendy" - poinformował urząd. Podsumowano, że w ramach umowy łącznie pociągi przejadą ok. 9,3 mln kilometrów, będzie też zapewniona refundacja kosztów przeglądu taboru kolejowego.

"To jest dobra umowa. Wynegocjowane kwoty zabezpieczają dobre funkcjonowanie białostockiego oddziału spółki, a Polregio to sprawdzony partner" - mówił, cytowany w komunikacie, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś.

Prezes zarządu Polregio Artur Martyniuk podkreślił, że umowa, oprócz stabilizacji w sieci połączeń kolejowych dla mieszkańców, także stabilizacja miejsc pracy w Polregio. "Liczymy na to, że poza zwiększaniem siatki połączeń w regionie, będziemy też zwiększać częstotliwość kursowania naszych pociągów" - wskazał.

Wicemarszałek Marek Olbryś mówił w piątek na konferencji prasowej z podsumowaniem rocznej pracy zarządu województwa, że wynegocjowana umowa z Polregio została uzgodniona "bez uszczerbku dla rozwoju województwa"; zabezpiecza potrzeby mieszkańców jeśli chodzi o regionalne połączenia kolejowe. Nowe kursy mają być na trasach: Białystok-Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski-Hajnówka. Dodał, że w ramach środków z nowego budżetu UE planowane są zakupy szynobusów.

PKP PLK SA poinformowały w piątek w komunikacie, że od 1 stycznia, po 25 latach przerwy, wracają połączenia kolejowe na trasach: Bielsk Podlaski - Lewki - Hajnówka.

"Pojedziemy pociągami w relacjach: Białystok - Hajnówka, Bielsk Podlaski - Hajnówka oraz Białystok - Siedlce przez Bielsk Podlaski i Hajnówkę. Czas przejazdu najszybszego pociągu Białystok - Hajnówka - 80 minut, natomiast Bielsk Podlaski - Hajnówka to 31 minut. Dla podróżnych przygotowany jest nowy przystanek Mikłasze oraz zwiększono komfort i dostępność 5 przystanków: Lewki, Orlanka, Morze, Stare Berezowo, Chytra" - podało PKP PLK.

W projekcie budżetu województwa na 2021 r. na przewozy kolejowe zaplanowano 38 mln zł - o 8 mln zł więcej niż w 2020 r. Budżet jeszcze nie jest przyjęty.