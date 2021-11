Podlaskie: 225 mln zł kosztowała modernizacja drogi wojewódzkiej z Dąbrowy Białostockiej do Sokółki

225 mln zł kosztowała przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej z Dąbrowy Białostockiej do Sokółki (Podlaskie). W środę oficjalnie oddano ją do użytku.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki poinformował podczas otwarcia, że 90 proc. pieniędzy na tę drogę pochodziło z UE. Przypomniał, że dotacja wyniosła ostatecznie 203 mln zł i było to więcej niż pierwotnie planowano, bo udało się zwiększyć unijne dofinansowanie, a to oznacza, że mniej środków trzeba było przeznaczyć z budżetu województwa podlaskiego. Przypomniał, że pierwotnie dofinansowanie z UE miało wynieść 123 mln zł.

Budowę drogi zaczynał jeszcze poprzedni zarząd województwa podlaskiego. Przypomniano, że prace trwały dłużej niż planowano, bo były problemy z pierwszym wykonawcą inwestycji, kończyła ją inna firma.

Inwestycję realizował Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

"To jest bardzo ważna inwestycja, droga 673 z Lipska do Sokółki, przez Dąbrowę, przez Sidrę. To jest ponad 30 km nowej drogi. Ciąg komunikacyjny, który na pewno jest bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju województwa podlaskiego" - mówił marszałek Kosicki na uroczystości w Dąbrowie Białostockiej.

Obecni na otwarciu lokalni samorządowcy podkreślali znaczenie tej drogi dla sprawnej i bezpiecznej komunikacji w regionie, poprawy jakości życia mieszkańców.

Powiat sokólski leży przy granicy z Białorusią.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz mówił, że droga, która faktycznie funkcjonuje od roku i cieszy mieszkańców powiatu, jest impulsem do rozwoju gospodarczego, łączy Sokółkę - stolicę powiatu sokólskiego z drugim do wielkości miasteczkiem w tym powiecie, czyli Dąbrowę, a to oznacza możliwości rozwoju firm, kontaktów międzyludzkich.

"Sokółkę i Dąbrowę łączy od zawsze współpraca, łączy od zawsze przyjaźń" - mówiła burmistrz Sokółki Ewa Kuligowska. "Najważniejsze jest to, żebyśmy my czuli się bezpiecznie w tych różnych, takich dziwnych czasach" - dodała.

Radny sejmiku województwa podlaskiego Paweł Wnukowski zwrócił także uwagę, że droga pomaga łączyć północ z południem województwa podlaskiego, ciąg ten jest rozbudowywany o drogę od Lipska do granicy państwa. "(...) a w obecnej sytuacji, która się dzieje na granicy polsko-białoruskiej pokazuje, że jest to inwestycja niezwykle ważna i kluczowa z punktu widzenia militarnego, bo tędy właśnie przecież od Krynek aż po Lipsk do granicy państwa, wzdłuż niej poruszają się nasze wojska i mogą robić to niezwykle skutecznie i szybko ze względu na to, że ten odcinek drogi został wyremontowany" - powiedział Wnukowski.

