Podlaskie: 25 godz. oczekiwania na wyjazd tirów z Polski przez Bobrowniki, 13 godz. przez Kuźnicę

Do 25 godzin skrócił się w poniedziałek wieczorem czas oczekiwania kierowców ciężarówek na wyjazd z Polski na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach (Podlaskie); na sąsiednim przejściu w Kuźnicy trzeba było na wyjazd czekać 13 godzin.

Kolejki ciężarówek na przejściach z Białorusią mają związek nie tylko z weekendowym spiętrzeniem ruchu, ale też z awarią białoruskich systemów informatycznych, do której doszło w piątek.

Jak informowały w poniedziałek rano polskie służby graniczne, systemy służb białoruskich działają już stabilnie, co wpłynęło na zwiększenie liczby odpraw. W Bobrownikach rano kierowcy ciężarówek musieli czekać na wyjazd z Polski 37 godzin; w późnych godzinach popołudniowych czas oczekiwania wynosił tam 25 godzin - wynika z danych Straży Granicznej.

Nieco wolniej zmniejsza się kolejka ciężarówek do przejścia w Kuźnicy. Rano trzeba było tam czekać 14 godzin; wieczorem tylko o godzinę krócej, ale w ciągu dnia kolejka się tam znacznie wydłużyła (według danych na godz. 11 czas oczekiwania sięgał tam 20 godzin).

Służby graniczne przypominają, że zwykle w weekendy na tych przejściach kolejki ciężarówek się wydłużają, co ma związek z tym, że kierowcy jadący na Wschód chcą już na początku tygodnia zajechać do miejsc rozładunku, by przed kolejnym weekendem wrócić.

Zwykle do połowy tygodnia kolejki udaje się rozładować, ale od piątku tworzą się od nowa. Gdy są wielokilometrowe, podejmowane są przez SG i policję decyzje o tworzeniu tzw. stref buforowych, czyli kolejka jest dzielona, by na drogach dojazdowych do przejść nie doszło do zupełnego zablokowania ruchu.

