Podlaskie: 25 godzin czekają na odprawę kierowcy tirów przed przejściem z Białorusią w Bobrownikach

Do 25 godzin skrócił się we wtorek rano czas oczekiwania na odprawę ciężarówek, które chcą wyjechać na Białoruś przez przejście w Bobrownikach - podała podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. Wieczorem w poniedziałek były to 32 godziny.

We wtorek w kolejce przed przejściem na odprawę czeka 410 ciężarówek. W ciągu ostatniej zmiany - czyli dwunastu godzin - odprawiono 290 tirów, które wyjechały na Białoruś - podała PAP Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Według wciąż obowiązujących komunikatów przekazywanych za pośrednictwem aplikacji Regionalny System Ostrzegania, przez miejscowością Waliły Stacja, na prowadzącej do przejścia w Bobrownikach drodze krajowej nr 65 działa strefa buforowa, której celem jest usprawnianie i organizacja ruchu w związku z długą kolejką tirów.

Bobrowniki to od 9 listopada jedyne przejście graniczne z Białorusią obsługujące drogowy ruch towarowy w Podlaskiem. Od tamtego czasu, w związku z trudną sytuacją przygraniczną, do odwołania zamknięte jest sąsiednie przejście w Kuźnicy. Od momentu zamknięcia przejścia w Kuźnicy, w Bobrownikach cały czas utrzymuje się długa kolejka ciężarówek.

