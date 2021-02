Podlaskie: 25 mln zł z UE na pomoc dla firm w czasie pandemii - nabór 15 i 16 lutego

15 i 16 lutego podlaskie firmy będą mogły składać elektroniczne wnioski w konkursie na dotacje na kapitał obrotowy. To forma wsparcia w walce ze skutkami gospodarczymi koronawirusa. Do podziału jest 25 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

To drugi taki konkurs. Z pomocy mogą skorzystać mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników), osoby samozatrudnione oraz małe firmy zatrudniające od 10 do 50 osób - poinformował urząd marszałkowski w Białymstoku.

Nabór wniosków w formie elektronicznej zacznie się o godz. 8.00 15 lutego i potrwa do godz. 15.00 16 lutego. Wnioski będą uszeregowane pod względem najwyższego stopnia spadku obrotów, do oceny zostaną przekazane te do wyczerpania puli 25 mln zł. Ich lista ma być podana 17 lutego i wtedy firmy będą miały trzy dni na złożenie wniosków w formie papierowej.

W ogłoszeniu podano także, że w konkursie nie będzie się liczyć kolejność wpływania wniosków.

Urząd opublikował szczegółowe zasady konkursu i informacje o potrzebnych dokumentach. 11 i 12 lutego odbędą się też bezpłatne webinaria dla firm zainteresowanych wsparciem.

W zasadach konkursu podano, że o wsparcie mogą się starać te spośród podlaskich mikro- i małych firm oraz te osoby samozatrudnione, które w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. lub od października do grudnia 2020 r. odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży o minimum 40 proc. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 r.

O wsparcie mogą się starać te firmy, które dotąd nie dostały takiej dotacji na kapitał obrotowy lub tzw. bonu antywirusowego, który również był finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020. Dotacje na kapitał obrotowy są także dla tych firm, które - jak podano w informacjach na stronie RPOWP - "doświadczyły nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej wskutek COVID-19".

Pieniądze z dotacji firmy będą mogły przeznaczyć na sfinansowanie swoich bieżących potrzeb. Już wcześniej urząd tłumaczył, że chodzi np. o zakup towarów, materiałów do produkcji, spłatę kredytów, zakup artykułów sanitarnych.

Dotacje na kapitał obrotowy to element tzw. Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. By dostać dotację, firmy nie muszą zapewniać wkładu własnego. Dotacje są bezzwrotne.

Pod koniec stycznia zarząd województwa rozdzielił pomiędzy 59 podlaskich firm ponad 2 mln zł z oszczędności w pierwszym konkursie na kapitał obrotowy. Informowano wtedy, że w sumie wsparcie na bieżącą działalność dostało w tym konkursie około tysiąca firm na kwotę 36,5 mln zł.