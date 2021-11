Podlaskie: 27 nominowanych do nagrody Podlaska Marka

27 firm, produktów, wydarzeń, innowacji, odkryć czy projektów na rzecz społeczeństwa zostało nominowanych do nagrody Podlaska Marka - poinformował w czwartek marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki na konferencji prasowej. Zwycięzców poznamy w grudniu.

Podlaska Marka organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego od 2004 r. Konkurs to szansa na promocję nagrodzonych przedsięwzięć oraz regionu w kraju i za granicą. Nagroda przyznawana jest w dziewięciu kategoriach: produkt spożywczy, produkt użytkowy, inwestycja, odkrycie, wydarzenie, kultura, społeczeństwo, oraz dwóch, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku - biznes i projekt 4.0.

W tym roku wpłynęły 173 kandydatury; kapituła nagrody nominowała 27 z nich - poinformował w czwartek na konferencji prasowej marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Mówił, że w tym roku ogłoszenie nominowanych nastąpiło bardzo późno, bo w poprzednich latach rozstrzygnięcie konkursu odbywało się już w kwietniu czy maju. Dodał, że w tym roku w tym czasie "borykaliśmy się" z trzecią falą pandemii. "Od początku zastanawialiśmy się (...), jak to ma wyglądać, czy robić, czy nie, ale jednak stwierdziliśmy, że konkurs ten ma bardzo długą tradycję, jest bardzo duże zainteresowanie, które pomimo pandemii utrzymuje się" - mówił Kosicki. Stąd - jak podkreślił - zdecydowano, by konkursu nie przekładać i zorganizować go w tym roku.

Marszałek zwrócił też uwagę, że tegoroczny konkurs ocenia wydarzenia, produkty czy działania, które podjęte zostały w 2020 roku, w okresie pandemii. "To jest też taki dodatkowy argument za tym, że tym bardziej powinniśmy ten konkurs kontynuować, bo wiemy, jak trudno było działać w trakcie pandemii, były pewnego rodzaju ograniczenia, a pomimo to było wiele wydarzeń, czy też producenci różnego rodzaju produktów radzili sobie na tym rynku i tym bardziej chcemy ich uhonorować" - podkreślił Kosicki.

W kategorii produkt użytkowy nominowano: targ produktów lokalnych online, katamarany i biżuterię z tkaniny dwuosnowowej. Wśród nominowanych produktów spożywczych są: piwo, miody pitne i pierogi wigierskie.

Białostocki półmaraton, folkowy festiwal w Czeremsze i mecze siatkówki z udziałem drużyny Ślepsk Malow Suwałki - to nominowani w kategorii wydarzenia. W kategorii kultura nominowano: "Objazd mickiewiczowski" Teatru Wierszalin, Up to Date Festival 2020 i stronę internetową Klimaty Podlasia.

Wśród inwestycji nominowano centrum przesiadkowe w Łomży, węzeł drogowy w Porosłach i odrestaurowany dom naczelnika stacji kolejowej "Czeremcha". Natomiast w kategorii odkrycie: technologię UV-C do dezynfekcji dużych powierzchni, ośrodek szkolenia lotniczego i technologię medyczną.

Grupa Ratownicza Nadzieja, Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych i plac zabaw przy UDKS w Białymstoku Fundacji "Pomóż Im" - to nominowani w kategorii społeczeństwo.

W kategorii biznes nominowane zostały trzy firmy: grupa technologiczna TenderHut, internetowa księgarnia TaniaKsiążka.pl i Mlekovita.

Natomiast stworzenie centrum sztucznej inteligencji w medycynie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, centrum badawczo-rozwojowe firm z regionu oraz technikum Infotech w Białymstoku - to nominowani w ostatniej kategorii - projekty 4.0.

Gala, na której poznamy laureatów, odbędzie się 16 grudnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej - poinformowała dyrektorka departamentu współpracy z zagranicą i promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Magdalena Łyżnicka-Sanczenko.

W ramach Podlaskiej Marki zostaną też nadane dwa tytuły: Ambasadora Podlaskiej Gospodarki oraz Ambasadora Województwa Podlaskiego.

W czwartek w południe ruszyło internetowe głosowanie, w którym głosujący wybiorą Podlaską Markę Konsumentów. Głosowanie potrwa do końca listopada.

W poprzednich edycjach konkursu o Podlaską Markę statuetką nagrodzono m.in.: Białowieski Park Narodowy, Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", Podlaski Piknik Militarny "Misja Wschód", Galerię Arsenał, mleko "Łaciate", robota edukacyjnego Photon, firmę Pronar czy festiwal Up To Date.

