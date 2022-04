Podlaskie: 30 nominowanych do nagrody Podlaska Marka

30 firm, produktów, wydarzeń, innowacji, odkryć czy projektów na rzecz społeczeństwa i osób z niepełnosprawnościami zostało nominowanych do nagrody Podlaska Marka 2021 - poinformowano we wtorek na konferencji prasowej. Zwycięzców poznamy w maju.

Podlaska Marka organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego od 2004 r. Konkurs to szansa na promocję nagrodzonych przedsięwzięć oraz regionu w kraju i za granicą. Nagroda przyznawana jest w dziesięciu kategoriach: produkt spożywczy, produkt użytkowy, inwestycja, odkrycie, wydarzenie, kultura, społeczeństwo, biznes, projekt 4.0 oraz nowej: marka bez barier.

Jak mówił na konferencji prasowej wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, to 18. edycja plebiscytu, który - jak podkreślał - jest największym wydarzeniem promocyjnym w regionie.

W tym roku wpłynęło 145 kandydatur; kapituła nagrody nominowała 30 z nich w 10 kategoriach - poinformowała dyrektorka departamentu współpracy z zagranicą i promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Magdalena Łyżnicka-Sanczenko. Dodała, że kapituła była "dosyć zgodna", jeśli chodzi o typy.

Mówiła, że w tym roku nowa kategoria marka bez barier, do której można było zgłaszać inicjatywy i firmy, które dostosowują się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dodała, że najwięcej zgłoszeń trafiło do kategorii produkt użytkowy.

W kategorii produkt użytkowy nominowano: kolekcję mebli firmy MINKO, pierwszą polska endoprotezę całkowitą stawu MEDGAL oraz krem firmy 4 szpaki. Wśród nominowanych produktów spożywczych są: tatarskie pierogi manty, cydr oraz ciasto hajnowski marcinek.

Natomiast projekt "Podlaskie dostępne. Turystyka osób z niepełnosprawnościami" Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, pierwszy w Polsce niemówiący autysta, który obronił doktorat - dr Maciej Oksztulski oraz Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" - nominowano w nowej kategorii: marka bez barier.

Program rehabilitacji oraz urządzenia do ćwiczeń rotacyjnych Politechniki Białostockiej, badania nad wykorzystaniem okrzemków do tworzenia materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej a także badanie i rozwój zimnego ultraszybkiego zapisu informacji Uniwersytetu w Białymstoku - nominowano w kategorii odkrycie.

W kategorii biznes nominowane zostały trzy firmy: centrum wystawowe firmy Pronar, producenta domów mobilnych Letniskowo.pl i producenta bielizny Kontri. Wśród inwestycji natomiast nominowano: Halę Kultury w Łomży, autobusy CNG w Suwałkach i bibliotekę w Różanymstoku.

East Design Days, Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok Inrterphoto oraz Biesiada Miodowa w Kurowie - to nominowani w kategorii wydarzenia. W kategorii kultura nominowano: film "Czarna Dama" wyprodukowany przez Mucha Na Dziko, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Skowronki" z Brańska oraz festyn "Pożegnanie Lata w Rudzie".

Stowarzyszenie Pozytywka, działalność Muzeum Pamięci Sybiru a także dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy - to nominowani w kategorii społeczeństwo.

Natomiast w kategorii projekty 4.0. nominowano: firmę meblarska TOBO, Laboratorium Smart Education PB i Klastra Obróbki Metali oraz międzynarodowy system wspierający internacjonalizację MŚP stworzony przez wydział inżynierii zarządzania PB oraz PFRR.

Gala, na której poznamy laureatów, odbędzie się w maju w Operze i Filharmonii Podlaskiej - poinformowano we wtorek na konferencji prasowej.

W ramach Podlaskiej Marki zostaną też nadane dwa tytuły: Ambasadora Podlaskiej Gospodarki oraz Ambasadora Województwa Podlaskiego.

We wtorek w południe ruszyło internetowe głosowanie, w którym głosujący wybiorą Podlaską Markę Konsumentów. Głosowanie potrwa do 12 kwietnia.

W poprzednich edycjach konkursu o Podlaską Markę statuetką nagrodzono m.in.: Białowieski Park Narodowy, Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", Podlaski Piknik Militarny "Misja Wschód", Galerię Arsenał, mleko "Łaciate", robota edukacyjnego Photon, firmę Pronar czy festiwal Up To Date.

