Podlaskie: 325 firm z dotacjami na kapitał obrotowy jako pomoc w walce ze skutkami pandemii

325 podlaskich firm dostało dotacje na kapitał obrotowy, jako pomoc w walce ze skutkami gospodarczymi koronawirusa. Przyznał je w czwartek zarząd województwa podlaskiego. Firmy te dostaną łącznie 8,8 mln zł z UE.

To pierwsza część dotacji po drugim konkursie na dotacje na kapitał obrotowy, który urząd marszałkowski w Białymstoku przeprowadził w lutym.

Łącznie na ten cel przeznaczono 33 mln zł. Oceniono ponad tysiąc wniosków. Pieniądze pochodzą z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Kolejne dotacje będą przyznane jeszcze w kwietniu.

Dotacje na kapitał obrotowy są elementem Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, czyli puli środków z UE na różne działania na rzecz firm w regionie, by pomóc im w walce ze skutkami gospodarczymi koronawirusa.

W konkursie na dotacje na bieżącą działalność mogły startować mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 pracowników), osoby samozatrudnione, czyli prowadzące działalność gospodarczą oraz małe firmy zatrudniające od 10 do 50 osób - informował wcześniej urząd marszałkowski. Wnioski mogły składać te podmioty, które od kwietnia do grudnia 2020 r. lub od października do grudnia 2020 r. odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży o minimum 40 proc. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 r.

Dodatkowym warunkiem było też to, że wsparcie w tym konkursie mogły dostać te firmy, które nie dostały wcześniej dotacji na kapitał obrotowy, albo innej pomocy w formie tzw. bonu antywirusowego, który również był finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020. Dotacje na kapitał obrotowy były też dla tych firm, które - jak podawał urząd - "doświadczyły nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej wskutek COVID-19".

Dotacje dostały firmy z najróżniejszych branż, np. usług budowlanych, motoryzacyjnych, kateringowych, biura podróży, podmioty z branży beauty, agencje koncertowe, doradcy ubezpieczeniowi, firmy fotograficzne, biura projektowe, firmy taksówkarskie, dekarskie.

"W pierwszej kolejności dotacje zostały przyznane tym firmom, które odnotowały największy spadek przychodów ze sprzedaży. Są w najtrudniejszej sytuacji, dlatego chcemy, aby jak najszybciej otrzymały pomoc (...) Naszym celem jest poprawa kondycji gospodarczej jak największej liczby przedsiębiorstw, poszkodowanych w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19" - podkreśla cytowany w komunikacie marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Środki na kapitał obrotowy można przeznaczyć np. na zakup towarów, materiałów do produkcji, spłatę kredytów, zakup artykułów sanitarnych.

Dotacje na kapitał obrotowy są częścią Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. To środki głównie z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, które są przeznaczane na różne formy: preferencyjne pożyczki, bon antywirusowy, dotacje. Urząd marszałkowski podsumował w czwartek, że dotychczas firmy dostały z tego pakietu 72,6 mln zł w formie dopłat do wynagrodzeń pracowników, 70 mln zł w formie nieoprocentowanych pożyczek, 8,3 mln zł w formie bonu antywirusowego. W pierwszej edycji dotacji na kapitał obrotowy rozdysponowano natomiast 36,5 mln zł. Łącznie z pakietu skorzystało dotąd ok. 10 tys. firm z regionu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl