Podlaskie: 340,6 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

340 mln zł będą mogły pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. samorządy w Podlaskiem na budowy, przebudowy i remonty dróg - poinformował we wtorek na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Samorządy mogą składać wnioski od 19 czerwca do 19 lipca br.

Wojewoda podlaski podkreślił, że wartość inwestycji, które zostaną zrealizowane w regionie, będzie jeszcze większa, gdyż do 340 mln zł dostępnych do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. samorządy dołożą "drugie tyle lub jeszcze więcej".

Główny cel tych inwestycji to podnoszenie bezpieczeństwa na drogach, budowa sieci połączeń komunikacyjnych, poprawa dostępności komunikacyjnej i rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Bohdan Paszkowski przekazał, że od 2019 r. w Podlaskiem wykorzystano ponad 1,2 mld zł z RFRD. W tym czasie zawarto prawie 1,2 tys. umów na inwestycje, w ramach których zmodernizowano, zbudowano lub wyremontowano łącznie ok. 2 tys. km dróg - podał.

"Dzięki tym działaniom samorządy mogą wypełniać tę lukę w postaci tego, że te drogi były niedoinwestowane. One czasami przez dziesięciolecia od ich powstania czekały na to, żeby uzyskać albo wyższy standard (...), albo też czekały bardzo długo na niezbędne przebudowy czy remonty" - powiedział wojewoda.

Poinformował, że na etapie składania wniosków samorządowcy nie muszą mieć jeszcze uzyskanych pozwoleń na budowę. Dodał, że dofinansowanie może wynosić do 80 proc. wartości kosztorysowej zadania - z zastrzeżeniem, że jest to uzależnione m.in. od zainteresowania programem, gdyż przykładowo "w 2023 r. było to zasadniczo 60 proc.". Paszkowski przypomniał, że o stopniu dofinansowania decydują także kryteria ustawowe związane z dochodami gmin.

Wojewoda podlaski podpisał we wtorek umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z edycji za 2023 r. Inwestycje będą realizować powiaty siemiatycki i wysokomazowiecki oraz miasto Wysokie Mazowieckie. Łącznie na 2023 r. ma być zawartych ponad 160 umów; są podpisywane sukcesywnie, także drogą elektroniczną.

Samorządowcy, którzy we wtorek podpisali umowy podkreślali, że tak dużych pieniędzy na drogi - z różnych programów - nie było nigdy wcześniej.

Przykładowo starosta siemiatycki Marek Bobel podpisał we wtorek umowy na cztery inwestycje o łącznej kwocie dofinansowania ponad 8 mln zł (wartość tych inwestycji to ponad 14 mln zł). Kończy się już m.in. budowa drogi w Wajkowie - 3 km. Bobel zapowiedział, że będą składane kolejne wnioski, bo planowane inwestycje mają stanowić całość komunikacji w powiecie - chodzi o budowy łączników między drogami powiatowymi i gminnymi (m.in. Wilanowo - Telatycze), aby powstała ich sieć.

Powiat wysokomazowiecki przebuduje na podstawie podpisanej we wtorek umowy ulicę Białostocką w Wysokiem Mazowieckiem - poinformował starosta Bogdan Zieliński. Powiat dostanie dofinansowanie w wysokości 70 proc. wartości tej przebudowy. Podkreślił, że potrzeby inwestycyjne wciąż są duże, likwidowane są wieloletnie zapóźnienia w tym zakresie. Powiat utrzymuje na co dzień 600 km dróg.

