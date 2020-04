Podlaskie: 353 km dróg lokalnych w realizacji w 2020 r. ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych

353 km dróg lokalnych - inwestycji jednorocznych i wieloletnich - ma być w 2020 r. w budowie w Podlaskiem ze wsparciem z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - poinformował w czwartek po południu na wideokonferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku opublikował w czwartek listę inwestycji na drogach gminnych i powiatowych, które dostaną wsparcie z FDS. W środę listy zatwierdził premier Mateusz Morawiecki.

"Cieszymy się, że w ten sposób samorządy będą mogły realizować inwestycje w zakresie dróg powiatowych i gminnych. Jest to ważna informacja, w szczególności w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, kiedy są trudności z działalnością firm, są różnego rodzaju zakazy, ograniczenia" - powiedział Bogdan Paszkowski.

Dodał, że realizowane inwestycje służą rozwojowi infrastruktury drogowej w regionie, a to także wsparcie dla firm budowlanych, miejsc pracy, gospodarczy rozwój regionu i większe bezpieczeństwo na drogach.

Wojewoda podlaski przypomniał, że w 2020 r. podstawowa kwota, którą ma do dyspozycji w ramach tego Funduszu województwo podlaskie to 205,5 mln zł. To kwota wsparcia na inwestycje z ogłoszonej w czwartek listy. 89 mln zł to pieniądze na drogi powiatowe (łączna wartość ponad 308 mln zł), 116 mln zł - na gminne (wartość tych zadań to 340 mln zł). Dodał, że dochodzą do puli podstawowej dochodzą jeszcze środki - ponad 81 mln zł - na realizowane inwestycje wieloletnie.

Wojewoda poinformował, że niektóre samorządy mają już rozstrzygnięte przetargi na te inwestycje, mają je w trakcie, czekały na potwierdzenie ze strony rządowej, że FDS będzie działać dalej. Rozmawiał o tym w czwartek z samorządowcami na wideokonferencji.

Paszkowski dodał, że w Podlaskiem udało się zapewnić wsparcie na niemal wszystkie wnioski złożone przez powiaty, na liście rezerwowej zostały tylko trzy wnioski, na liście rezerwowej z puli na gminy jest 89 projektów.

W 2020 r. będzie rozpoczynanych i kontynuowanych łącznie 266 inwestycji wspartych z FDS z czego 101 na drogach powiatowych i 165 na drogach gminnych. Całkowita wartość inwestycji z zatwierdzonych list (z zadaniami kończonymi z 2019 r, realizowanymi w 2020 r. i kontynuowanymi w następnych latach) to 649 mln zł (344 mln zł to zobowiązania z FDS, pozostałe - wkłady samorządów) - podał wojewoda. Łącznie to 353 km dróg.