Podlaskie: 38 godz. czekają kierowcy ciężarówek na odprawę w Bobrownikach

38 godz. czekają kierowcy ciężarówek na odprawę na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach - poinformowała w środę wieczorem KAS. Obecnie kolejka ma 16 km długości.

Od trzech miesięcy Bobrowniki są jedynym w województwie podlaskim drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią. 9 listopada 2021 r. - z powodu trudnej sytuacji przygranicznej związanej z kryzysem migracyjnym - zawieszono do odwołania ruch graniczny w obu kierunkach na sąsiednim przejściu w Kuźnicy.

Najdłuższe kolejki tirów są w Bobrownikach w weekendy; w minioną sobotę czas oczekiwania na odprawę i wyjazd z Polski szacowany był nawet na blisko trzy doby, ale w kolejnych dniach spadał; we wtorek wieczorem była to nieco ponad doba.

W środę rano wzrósł ponownie do 39 godz. oczekiwania w kolejce; podobny czas był i wieczorem. Jak wynika z danych podlaskiej KAS, ciężarówki czekają na odprawę 38 godzin. Regionalny System Ostrzegania podaje w komunikacie, że kolejka ma 16 km długości.

Przed tygodniem przywrócono strefę buforową przed miejscowością Waliły Stacja, na drodze krajowej 65 prowadzącej do przejścia w Bobrownikach. Ma to usprawnić ruch. W miarę prowadzonych odpraw ciężarówki są sukcesywnie przepuszczane z jednej części strefy do drugiej. Porządku w kolejce pilnują funkcjonariusze KAS, SG i policja.

