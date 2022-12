Podlaskie: 39 godzin oczekiwania na odprawę tirów na przejściu w Bobrownikach

39 godzin wynosi we wtorek rano czas oczekiwania na odprawę tirów, których kierowcy chcą wyjechać na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach - podała aktualne dane podlaska KAS. W kolejce stoi 700 ciężarówek.

Czas oczekiwania na odprawę w Bobrownikach skrócił się w porównaniu do ostatnich dni, kiedy wynosił ok. 50 lub więcej godzin.

W poniedziałek rano (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia) w kolejce trzeba było czekać 50 godzin, w niedzielę (pierwszy dzień świąt) - 59 godzin, a w przypadającą w sobotę Wigilię - do 56 godzin.

Z danych z aplikacji Regionalny System Ostrzegania wynika, że we wtorek rano kolejka ciężarówek ma 20 km. W poniedziałek wieczorem jej długość dochodziła do 22 km.

Podczas 12-godzinnej nocnej zmiany z poniedziałku na wtorek po odprawie wyjechało na Białoruś 120 pojazdów. W kolejce stoi 700 ciężarówek, a czas oczekiwania na odprawę wynosi 39 godzin - poinformowała PAP Krajowa Administracja Skarbowa.

Dłuższe kolejki utrzymują się w Bobrownikach od przełomu listopada i grudnia. W poprzedni weekend czas oczekiwania - po raz pierwszy od kilku miesięcy - przekroczył 50 godzin.

KAS zwraca uwagę, że grudzień rokrocznie jest miesiącem większego ruchu na granicy wschodniej, bo firmy rozliczają i finalizują roczne kontrakty. Według ocen KAS na podstawie doświadczeń z minionych lat po świętach sytuacja powinna się stabilizować.

W związku z długą kolejką tirów na prowadzącej do przejścia drodze krajowej nr 65 w Waliłach Stacji wciąż obowiązuje strefa buforowa. Aby usprawniać ruch aut na dojeździe do Bobrownik, kolejka tirów jest tam dzielona, pojazdy są przepuszczane z jednej części strefy do drugiej w miarę postępujących odpraw na granicy. Porządku pilnują funkcjonariusze KAS, Straży Granicznej i policji.

Od ponad 13 miesięcy Bobrowniki są jedynym w Podlaskiem drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią i w ogóle jedynym w Podlaskiem czynnym drogowym przejściem granicznym z Białorusią. W listopadzie 2021 r. - z powodu kryzysu migracyjnego - zawieszono odprawy na sąsiednim przejściu w Kuźnicy i do tej pory ich nie przywrócono.

