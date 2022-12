Podlaskie: 40 godzin oczekiwania na odprawę tirów w Bobrownikach

40 godzin wynosi w środę rano czas oczekiwania na odprawę kierowców tirów, którzy chcą wyjechać na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach. W kolejce stoi siedemset ciężarówek - podała aktualne dane podlaska Krajowa Administracja Skarbowa.

We wtorek rano były to 34 godziny, a wieczorem ok. 40 - wynika z danych z Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO).

Kolejka ma w środę 17 km długości - podaje RSO.

Obowiązuje strefa buforowa na prowadzącej do przejścia w Bobrownikach drodze krajowej nr 65. Aby usprawniać ruch aut na dojeździe do Bobrownik, w miejscowości Waliły Stacja kolejka tirów jest dzielona, pojazdy są przepuszczane z jednej części do drugiej w miarę postępujących odpraw na granicy. Porządku pilnują funkcjonariusze KAS, Straży Granicznej i policji.

Kolejka przed Bobrownikami w ostatnich dniach cały czas jest długa, a czas oczekiwania na odprawę sięga ponad 30 i 40 godzin.

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała PAP, że w ciągu ostatniej zmiany (12 godzin pracy służb granicznych), przez Bobrowniki wyjechało na Białoruś 140 ciężarówek.

Od trzynastu miesięcy Bobrowniki są jedynym w Podlaskiem drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią i w ogóle jedynym w Podlaskiem czynnym drogowym przejściem granicznym z Białorusią. W listopadzie 2021 r. - z powodu kryzysu migracyjnego - zawieszono odprawy na sąsiednim przejściu w Kuźnicy i do tej pory ich nie przywrócono.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl