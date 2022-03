Podlaskie: 42 godziny oczekiwania w kolejce tirów do przejścia w Bobrownikach

Do 42 godzin muszą czekać kierowcy ciężarówek na odprawę i przekroczenie granicy z Białorusią przez przejście w Bobrownikach (Podlaskie) - poinformowała w piątek rano KAS. W czwartek wieczorem czas oczekiwania sięgał dwóch dni.

Kolejka ma ponad 20 km długości i stoi w niej 840 tirów; na drodze krajowej nr 65 przed Waliłami Stacją działa strefa buforowa. Oznacza to dzielenie i regulację kolejki ciężarówek przez służby, by nie został zablokowany ruch na tej drodze.

Od ponad czterech miesięcy Bobrowniki są jedynym w województwie podlaskim drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią. 9 listopada 2021 r., z powodu trudnej sytuacji przygranicznej związanej z kryzysem migracyjnym, zawieszono do odwołania ruch graniczny w obu kierunkach na sąsiednim przejściu w Kuźnicy.

Od minionego weekendu kolejka w Bobrownikach jest wyraźnie dłuższa niż np. w lutym. Z danych KAS wynika, że na każdej ze zmian odprawianych jest mniej ciężarówek niż zwykle. Wcześniej było to ponad 250 ciężarówek w ciągu 12-godzinnej zmiany, ale od kilku dni to ok. 150 tirów. W czasie nocnej zmiany z czwartku na piątek odprawiono w Bobrownikach 180 tirów wyjeżdżających na Wschód - podała KAS.

Dzieje się tak, bo służby nie tylko sprawdzają dokumenty, ale także fizycznie kontrolują ciężarówki wyjeżdżające na Wschód i sprawdzają, czy faktycznie znajduje się tam deklarowany w dokumentach towar. Są do tego także wykorzystywane skanery RTG - wyjaśniała już wcześniej Krajowa Administracja Skarbowa.

Szczegółowe kontrole mają związek z sankcjami gospodarczymi UE i zakazem transportu do Rosji niektórych towarów, po agresji tego kraju na Ukrainę.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl