Podlaskie: 55 mln zł na obwodnicę Kolna na drodze wojewódzkiej 647

55 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi do samorządu woj. podlaskiego na budowę obwodnicy Kolna na drodze wojewódzkiej 647. Umowę w tej sprawie podpisali w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i marszałek województwa Artur Kosicki.

To pierwsza z umów na dofinansowanie budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w regionie, które będą dofinansowane z rządowego funduszu.

Obwodnica Kolna na trasie nr 647 będzie miała ok. 7 km długości. Ma odciążyć komunikacyjnie Kolno, zwłaszcza w sezonie letnim, gdy przez to miasto przejeżdżają tysiące samochodów w kierunku Mazur - podkreślano podczas podpisania umowy.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że z części Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na drogach wojewódzkich w Polsce ma powstać 51 obwodnic. Wskazał, że w ciągu trzech ostatnich latach z funduszu wsparto samorządy realizujące 14 tys. km dróg lokalnych, a do końca dekady programu na drogi będzie przeznaczonych 40 mld zł.

O powstającej obwodnicy Kolna Adamczyk powiedział, że jest szansą dla gmin i regionu. "Budująca się obok Via Baltica, to znakomity dostęp z każdej części nie tylko Polski, ale i z każdej części Europy do tego regionu. Zaś obwodnica wybudowana wokół Kolna to nowe tereny inwestycyjne, to nowa nadzieja dynamicznego rozwoju gospodarczego" - mówił Adamczyk.

Wiceminister Rafał Weber dodał, że w Podlaskiem z RFRD dofinansowane będą także budowy obwodnic na drogach wojewódzkich: Ciechanowca, miejscowości Sokoły i wschodnia obwodnica Suwałk. Obwodnice Kolna, Ciechanowca i Sokół będzie realizować samorząd województwa, a wschodnią obwodnicę Suwałk - miasto Suwałki.

Weber wskazał, że rząd od sześciu lat podejmuje decyzje związane z budową w Podlaskiem dróg ekspresowych, międzynarodowych szlaków transportowych Via Baltica i Via Carpatia, które będą nowym impulsem do rozwoju gospodarczego regionu.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki poinformował, że obwodnica Kolna ma kosztować ok. 95 mln zł, z czego 55 mln zł to środki z RFRD. Podkreślał, że budowa obwodnicy Kolna to większe bezpieczeństwo i komfort dla podróżnych, ale impuls rozwojowy dla tej części województwa.

"Wiemy, że infrastruktura drogowa jest podstawą (...), bez niej nie możemy ściągać dużych inwestorów, nie możemy angażować się w duże projekty, a tej brakowało" - mówił Kosicki.

Marszałek przypomniał, że na trzy obwodnice na drogach wojewódzkich samorząd województwa dostał 165 mln zł i to rekordowe dofinansowanie.

"Czekaliśmy na to wiele, wiele lat. Ta droga umożliwi nam rozładowanie ruchu, który jest ogromny w miesiącach letnich, bo na wielkie mazurskie jeziora przejeżdża tutaj w tym okresie - od maja do końca września - ok 20 tys. pojazdów i nasze miasto jest zablokowane" - powiedział o obwodnicy burmistrz Kolna Andrzej Duda.

Dodał, że nie pomaga wyremontowana w ostatnim czasie biegnąca przez miasto główna droga krajowa nr 63. Zaznaczył, że znacznie poprawiło się bezpieczeństwo, ale droga jest obciążona z powodu dużego natężenia ruchu.

