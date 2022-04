Podlaskie: 6 godz. oczekiwania w kolejce tirów przed Bobrownikami

Do sześciu godzin skrócił się wieczorem w poniedziałek czas oczekiwania kierowców ciężarówek na odprawę i wyjazd z Polski na Białoruś przez przejście w Bobrownikach - poinformowała podlaska KAS. W dwukilometrowej kolejce stoi jeszcze sto tirów.

Rano kolejka była dwa razy dłuższa, a czas oczekiwania sięgał 12 godzin. W tygodniu poprzedzającym Wielkanoc i ostateczną datę wejścia w życie kolejnego pakietu unijnych sankcji obejmujących m.in. zakaz transportu drogowego na terytorium UE przewoźników z Rosji i Białorusi - były to nawet trzy doby.

W poniedziałek podczas 12-godzinnej dziennej zmiany odprawiono w Bobrownikach 105 ciężarówek wyjeżdżające na Wschód. To znacznie mniej, niż w dniach poprzedzających wejście w życie unijnych zakazów, gdy odprawiano na tym przejściu ok. dwustu ciężarówek podczas zmiany.

Normą dla tego przejścia jest 250-300 ciężarówek odprawionych podczas jednej zmiany; od połowy marca było to jednak znacznie mniej (ok. 140 w trakcie jednej zmiany), gdy służby zaczęły bardzo szczegółowo sprawdzać ładunki przewoźników wyjeżdżających na Wschód. Chodziło o unijne embargo na towary, które mogłyby być wykorzystane do działań wojennych Rosji wobec Ukrainy.

Od ponad pięciu miesięcy Bobrowniki są jedynym w województwie podlaskim drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią. W listopadzie 2021 r. zawieszono do odwołania ruch graniczny w obu kierunkach na sąsiednim przejściu w Kuźnicy, z powodu trudnej sytuacji przygranicznej związanej z kryzysem migracyjnym.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl