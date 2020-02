Podlaskie: 60,5 mln zł z UE wesprze 97 inwestycji w odnawialne źródła energii

100 mln zł będzie kosztować realizacja 97 różnych inwestycji w Podlaskiem w odnawialne źródła energii. 60,5 mln zł z UE przyznał na te projekty zarząd województwa. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Dotacje trafią do gmin, powiatów, parafii, ale też do uczelni, spółdzielni, firm, zakładów opieki zdrowotnej czy do przedsiębiorstw komunalnych, które będą inwestować w instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę czy w pompy ciepła - poinformował urząd marszałkowski w Białymstoku.

Urząd rozstrzygnął konkurs na takie dotacje, który był przeprowadzony w 2019 r. Można było zabiegać o dotacje na budowę nowych lub zwiększenie mocy już istniejących różnych instalacji wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, np. biomasy, biogazu, wiatru, słońca, wody czy ziemi. Inwestycje dotyczą również podłączenia do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej. Chodzi jednak o wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej na własne potrzeby.

"Bezpośrednim efektem tych projektów, wykorzystujących odnawialne źródła energii, będzie poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i spadek emisji gazów cieplarnianych" - podkreślił w komunikacie urząd marszałkowski w Białymstoku.

Dotacje są w zróżnicowanej wysokości - od kilkudziesięciu tysięcy do nawet 3 mln zł. Wiele gmin dostanie po ok. 1 mln zł, np.: Michałowo, Wasilków, Rutki, miasto Grajewo, gmina Suwałki, gmina Wąsosz, Gródek i Tykocin.

Największe pod względem wartości projekty będą realizować firmy, np. Malow z Suwałk czy Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Firma Malow, która produkuje meble metalowe, dostanie 2,4 mln zł dotacji, a wartość inwestycji przekroczy 8 mln zł. Także suwalskie kopalnie dostaną 2,9 mln zł i zrealizują projekt związany z OZE na kwotę ponad 8,5 mln zł. Największą dotację - 3 mln zł - otrzymają Wodociągi Białostockie na budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody na Pietraszach. Inwestycja ma kosztować ok. 5 mln zł.

Ponadto w OZE zainwestują np. szpitale w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem (ZOL w Ciechanowcu), powiat białostocki przeprowadzi inwestycję w fotowoltaikę w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, DPS w Jałówce, w OZE inwestują również np. sieć sklepów spożywczych Arhelan, ferma drobiu w Zastoczu, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej czy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży.

Pierwotnie do podziału w konkursie było 30 mln zł, ale zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu tej puli do 60,5 mln. Dzięki temu dotacje dostaną wszystkie projekty, które w konkursie oceniono pozytywnie.